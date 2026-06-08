Investigan a un millonario turco por un chiste considerado sexista contra una mujer kurda
La fiscalía turca abrió este sábado una investigación contra un multimillonario de 95 años, presidente honorario de Koc Holding, el mayor conglomerado de Turquía, a raíz de un chiste sobre una mujer kurda considerado sexista y racista.
Las palabras de Rahmi Koç durante la inauguración de un hospital en Esmirna (oeste) a última hora del viernes provocaron una gran indignación.
El chiste giraba en torno a un malentendido entre una mujer kurda y un médico.
El ministro de Justicia, Akin Güler, anunció en X la apertura de una investigación por «expresiones consideradas como dirigidas a las mujeres y a los ciudadanos de una identidad étnica particular».
«Pronunciar tales palabras bajo la cobertura de ‘broma’ o humor no atenúa en absoluto la grosería manifestada hacia nuestras mujeres y una parte específica de nuestra sociedad», escribió.
El partido de oposición prokurdo DEM declaró en X haber presentado una denuncia penal contra Koc «por haber proferido declaraciones sexistas hacia las mujeres kurdas, por los motivos de ‘incitación pública al odio y a la hostilidad’, ‘insulto’ y ‘odio y discriminación'».
Ante el revuelo desatado, Koc presentó disculpas publicadas por Koc Holding en X. Afirma que no tenía «la intención de dirigirse a un grupo particular».
Koc Holding, un conglomerado familiar fundado en la década de 1920, representa alrededor del 7% del PIB de Turquía y aproximadamente el 8% de las exportaciones turcas, según su sitio web.
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