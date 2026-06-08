Investigan a un millonario turco por un chiste considerado sexista contra una mujer kurda

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La fiscalía turca abrió este sábado una investigación contra un multimillonario de 95 años, presidente honorario de Koc Holding, el mayor conglomerado de Turquía, a raíz de un chiste sobre una mujer kurda considerado sexista y racista.

Las palabras de Rahmi Koç durante la inauguración de un hospital en Esmirna (oeste) a última hora del viernes provocaron una gran indignación.

El chiste giraba en torno a un malentendido entre una mujer kurda y un médico.

El ministro de Justicia, Akin Güler, anunció en X la apertura de una investigación por «expresiones consideradas como dirigidas a las mujeres y a los ciudadanos de una identidad étnica particular».

«Pronunciar tales palabras bajo la cobertura de ‘broma’ o humor no atenúa en absoluto la grosería manifestada hacia nuestras mujeres y una parte específica de nuestra sociedad», escribió.

El partido de oposición prokurdo DEM declaró en X haber presentado una denuncia penal contra Koc «por haber proferido declaraciones sexistas hacia las mujeres kurdas, por los motivos de ‘incitación pública al odio y a la hostilidad’, ‘insulto’ y ‘odio y discriminación'».

Ante el revuelo desatado, Koc presentó disculpas publicadas por Koc Holding en X. Afirma que no tenía «la intención de dirigirse a un grupo particular».

Koc Holding, un conglomerado familiar fundado en la década de 1920, representa alrededor del 7% del PIB de Turquía y aproximadamente el 8% de las exportaciones turcas, según su sitio web.

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