Irán condena a 74 latigazos a una cantante por emitir un concierto virtual sin velo

Compartir

1 minuto

Teherán, 18 jun (EFE).- Un tribunal iraní ha condenado a la cantante Parastoo Ahmadi a 74 latigazos y dos años sin cantar por emitir un concierto en línea en el que aparecía sin velo, a finales de 2024, lo que desafió las leyes de la República Islámica.

«Parastoo Ahmadi, junto con otras ocho personas del equipo y músicos del concierto virtual, fue condenada a 74 latigazos de carácter correctivo, dos años de prohibición de salida del país y dos años de inhabilitación para ejercer actividades artísticas», se informó en la página de Instagram de la cantante. EFE

ash-jlr/rcf