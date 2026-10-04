Irak exporta dos millones barriles de crudo por el estrecho de Ormuz en un superpetrolero

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Bagdad, 4 oct (EFE).- Irak ha exportado dos millones de barriles por el estrecho de Ormuz a través de un superpetrolero tras contratar a una «empresa extranjera», pese a las restricciones por la guerra entre Estados Unidos e Irán en esa vía marítima.

El presidente de la Compañía Iraquí de Buques Cisterna, Ali Qais, citado por los medios oficiales de su país, se felicitó anoche por la «exitosa operación de transportar dos millones del crudo iraquí fuera de Ormuz», en la que se usó «un petrolero de gran tamaño ‘VLCC'», y que fue posible gracias a un contrato con una empresa extranjera que no reveló.

La compañía iraquí -afirmó- «mantuvo conversaciones con varias empresas especializadas y, por primera vez en décadas, consiguió un buque petrolero de gran tamaño ‘VLCC’, que cargó dos millones de barriles de crudo y los transportó fuera del estrecho».

«Esto permitirá a la Compañía Estatal de Comercialización de Petróleo (SOMO) beneficiarse de mejores oportunidades de venta y precios», enfatizó Qais, según la agencia de noticias oficial iraquí, INA.

También subrayó que «existen directrices en curso para dialogar con las autoridades pertinentes y encontrar, lo antes posible, oportunidades adecuadas para adquirir y poseer buques cisterna especializados en el transporte de crudo», haciendo hincapié en que «el objetivo es desarrollar las capacidades de la Compañía Iraquí de Buques Cisterna para que pueda competir con empresas similares en los países de la región».

Las exportadores de petróleo de Irak, uno de los principales miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), sufrieron una drástica caída de más de la mitad de su volumen anterior debido a la guerra en el golfo Pérsico, iniciada en febrero, y el cierre de Ormuz por Irán y, posteriormente, bloqueado por EE.UU.

Estas exportaciones iraquíes, que constituyen más del 80 % de los ingresos del país en divisa, se situaban en 3,4 millones barriles diarios antes del cierre de Ormuz, por donde pasaba una quinta parte de las exportaciones mundiales de energía antes de la guerra.

A principios de febrero, el Gobierno iraquí dijo que trata de «reorientar» sus exportaciones de crudo para evitar que pasen por regiones en conflicto y, en específico, el estrecho de Ormuz.EFE

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