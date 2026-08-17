Irak ordena investigar el ataque con drones contra la oficina del primer ministro kurdo

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Bagdad, 17 ago (EFE).- El primer ministro iraquí, Ali al Zaidi, ordenó este lunes la formación de un comité de investigación para esclarecer el origen y los responsables del ataque con drones contra la oficina del primer ministro de la región autónoma del Kurdistán iraquí, Masrour Barzani, en la provincia de Erbil.

Al Zaidi ordenó que la investigación determine «los orígenes y motivos del ataque» y dispuso que sus resultados sean comunicados a la opinión pública «lo antes posible», así como que se revelen todas las circunstancias del ataque y la identidad de sus autores, según un comunicado de su Oficina de Medios.

El anuncio se produce horas después de que el Servicio Antiterrorista del Kurdistán iraquí informara de que dos drones cargados con explosivos, de tipo ‘Hadid-110’, habían sido lanzados desde Irán contra la oficina de Barzani y su residencia, así como contra la vivienda del director del servicio regional de Seguridad, en el distrito de Pirmam.

Los ataques no causaron víctimas, según las autoridades kurdas, que condenaron las acciones y pidieron que los autores rindan cuentas ante la justicia.

El propio Barzani afirmó en su cuenta oficial de X que su «oficina personal fue objeto de un ataque iraní con drones» y calificó la acción de «peligrosa escalada» y una amenaza directa a la seguridad y estabilidad de la región.

Hasta el momento, Irán no se ha pronunciado sobre estas acusaciones.

Estos ataques se producen un día después de que el digital estadounidense Axios informara de que Washington había recurrido a principios de este año al presidente de la región del Kurdistán, Nechirvan Barzani, para que actuara como enlace diplomático con la Guardia Revolucionaria iraní.

La región del Kurdistán iraquí ha sido atacada en más de 1.000 ocasiones por Irán y las milicias iraquíes proiraníes desde el inicio de la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero, lo que ha provocado la muerte de 32 personas, de acuerdo con el medio kurdo Rudaw. EFE

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