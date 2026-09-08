Islandia convoca al embajador estadounidense para protestar por el mapa de Trump

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Copenhague, 8 sep (EFE).- El Gobierno islandés ha convocado al embajador estadounidense después de que el presidente Donald Trump publicase en redes sociales una imagen con un mapa en el que México, Canadá, Groenlandia, Islandia y las islas de Caribe aparecen cubiertos por los colores de la bandera de EE.UU.

«Se le dejó claro en la reunión que la publicación era del todo inaceptable», dijo a la televisión pública RÚV la ministra de Asuntos Exteriores islandesa, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir.

Trump publicó ese mapa la víspera sin ningún comentario en su red Truth Social, horas después de haber sugerido, en la misma red social, que el estado estadounidense de Nuevo México debería renombrarse y denominarse «Nueva América», en línea con su reclamación sobre el «Golfo de América».

El gobierno islandés ya había pedido explicaciones hace unos meses a Estados Unidos tras conocerse que el candidato de Trump a embajador en Reikiavik, Billy Long, comentó de forma privada en la Cámara de Representantes que estaba preparado para ser «el gobernador del estado número 52», en relación a este país nórdico.

Long, que finalmente fue nombrado embajador, pidió entonces disculpas, asegurando que había sido una broma. EFE

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