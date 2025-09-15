Israel bombardea intensamente la ciudad de Gaza mientras sus tropas avanzan poco a poco
Gaza, 16 sep (EFE).- El Ejército israelí lanzó este lunes noche una serie de intensos ataques aéreos contra la Ciudad de Gaza mientras sus tanques avanzan lentamente de cara a una invasión terrestre de la capital gazatí, según comprobó EFE e informaron fuentes locales.
Las fuerzas israelíes están atacando con dureza la ciudad, asediada y bajo orden de desalojo, con helicópteros, drones y robots cargados de explosivos, mientras sus tropas van ganando terreno en diferentes zonas de las afueras de la urbe, especialmente por el noroeste. EFE
aa-mt/gpv