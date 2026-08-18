Israel confirma haber atacado un aeropuerto en Siria por planear recibir tropas turcas

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Redacción Internacional, 18 ago (EFE).- El Gobierno israelí confirmó haber atacado un aeropuerto en el noroeste de Siria este martes argumentando que la base iba a recibir tropas turcas, algo que hubiera supuesto una «ruptura del status quo» entre ambos países.

La oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se pronunció por primera vez después del ataque para asegurar que «Israel y Siria tienen un acuerdo de status quo en materia de seguridad» que Siria «estuvo a punto de romper al permitir que tropas turcas se desplazaran» a la base aérea militar atacada, en las afueras de Idlib.

«Israel avisó repetidamente a Siria que este desplazamiento pondría en riesgo la seguridad» del país, algo que, según el comunicado, «Siria decidió ignorar».

Aviones de guerra israelíes atacaran en la madrugada de este martes la pista del aeropuerto, causando «daños materiales a la infraestructura aeródromo» pero sin reportar víctimas, según informó la televisión estatal siria.

Damasco responsabilizó a Israel de esta escalada e hizo un llamamiento a la comunidad internacional y al Consejo de Seguridad de la ONU para que condenen «claramente esta agresión y adopten una postura firme contra las reiteradas violaciones israelíes de la soberanía siria».

El Gobierno israelí insistió en que no «tolerará amenazas a su seguridad» e instó a Siria a «volver al status quo».

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