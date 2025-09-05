Israel destruye un edificio de gran altura en ciudad de Gaza

2 minutos

Jerusalén, 5 sep (EFE).- El Ejército israelí bombardeó este viernes un edificio de gran altura en ciudad de Gaza tras anunciar que llevaría a cabo contra este tipo de construcciones cuando estuvieran vinculadas a actividades terroristas de Hamás, sin que hasta el momento se haya informado de muertos o heridos.

«Hace un momento, el Ejército golpeó un edificio de gran altura que estaba siendo usado por la organización terrorista Hamás en el área de ciudad de Gaza», señalaron las Fuerzas Armadas en un comunicado.

Agregaron que Hamás mantenía infraestructura para ejecutar ataques contras las fuerzas israelíes en el edificio, que, según el Ejército, tenía un túnel debajo a través del que operaban los terroristas de esa organización para realizar ataques y huir de los soldados israelíes.

Asegura que se tomaron medidas con antelación para mitigar el impacto en los civiles y acusó a Hamás de explotar infrestructura civil para sus actividades.

El Ejército israelí anunció este viernes que «en los próximos días» empezaría una oleada de ataques contra edificios de varias plantas de la ciudad de Gaza (norte de la Franja) que se hayan «convertido en infraestructura terrorista».

El anuncio llega después de que ayer el Ejército dijera que ya controla el 40 % de la capital gazatí que pretende ocupar totalmente expulsando hacia el sur al millón de personas que se concentran en la urbe.

Durante la última semana, los ataques en la ciudad de Gaza se han intensificado.

Desde horas de la madrugada cerca de una veintena de palestinos, incluidos siete niños, han muerto en bombardeos israelíes contra viviendas y tiendas de campaña, informó la agencia de noticias Wafa, que cita a fuentes médicas.

Relatores de la ONU de derechos humanos, organizaciones internacionales y un creciente número de países califican de genocidio la campaña militar que lleva adelante Israel sobre la Franja de Gaza desde los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, en la que han muerto más de 60.000 personas, más de 18.000 de ellos niños. EFE

