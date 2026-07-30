Israel devuelve de Siria a otros dos civiles que cruzaron la frontera para asentarse

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Jerusalén, 30 jul (EFE).- El Ejército de Israel capturó en Siria y devolvió a su territorio nacional a dos civiles israelíes que cruzaron la frontera por su sector norte (en el monte Hermón), tratándose del noveno intento denunciado por las fuerzas armadas en lo que va de mes.

«Dos israelíes llegaron a la zona del Monte Hermón y cruzaron la frontera a Siria. Se desplegó a soldados de las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel, el ejército) para localizarlos y devolverlos a Israel», recoge un comunicado del Ejército.

Las fuerzas armadas pasaron a los dos detenidos a custodia policial para ser interrogados.

Pese a la ocupación militar que Israel mantiene en el sur de Siria y la seguridad que mantiene en la frontera entre ambos países, se trata de la novena ocasión en que civiles israelíes cruzan al país vecino. Este martes, otros tres se infiltraron en el monte Hermón y, el lunes, dos.

El 22 de julio el Ejército israelí advirtió de la infiltración de «varios» civiles en Siria, al igual que el 16 de julio. El día 13 de este mes otro grupo indefinido cruzó la frontera y, el 9, otro más.

También hubo un intento el 6 de julio y las fuerzas armadas detuvieron a «decenas» de civiles antes de que lograran cruzar en la jornada previa.

Aunque no siempre especifica la pertenencia de los detenidos a un grupo, en ocasiones el Ejército ha puntualizado que estos israelíes pertenecen a la organización Pioneros de Basán, que busca colonizar Siria con asentamientos judíos.

El grupo, llamado así en referencia a una fértil región que la Biblia menciona y ubica al este del mar de Galilea, promueve el asentamiento de israelíes en Siria y reivindica el supuesto carácter hebreo de varias regiones de dicho país mencionadas en los textos sagrados.

Estos intentos se producen, ya de por sí, desde territorio ocupado. Israel ocupó los Altos del Golán, que son territorio sirio, en 1967, y se los anexionó definitivamente en 1981. EFE

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