Israel felicita a la primera ministra japonesa tras previsiones de victoria electoral

Jerusalén, 8 feb (EFE).- El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, felicitó a la primera ministra japonesa, la conservadora Sanae Takaichi, tras las previsiones de victoria de su partido en las elecciones generales celebradas este domingo, que avanzan los principales medios locales.

«Enhorabuena a la primera ministra Sanae Taikachi por su decisiva victoria en las elecciones», escribió Saar en su cuenta de X.

Según sondeos a pie de urna, el Partido Liberal Democrático (PLD) de la conservadora lograría entre 274 y 328 escaños de los 465 en liza en la Cámara Baja, la más importante de las dos que confirman el Parlamento, dijo la cadena de televisión pública NHK.

En su mensaje, el ministro israelí también dijo valorar «enormemente su asociación con Japón» y que espera «profundizar la cooperación en todos los campos y fortalecer los estrechos vínculos».

Ya el pasado 11 de enero, Saar durante una visita de su homólogo japonés, Toshimitsu Motegi, en Jerusalén mostró su voluntad en mejorar las relaciones bilaterales entre ambos países.

Motegi, por su parte, aseguró que estaba dispuesto a jugar «un papel activo» en la implementación del plan de alto el fuego para la Franja de Gaza auspiciado por Estados Unidos y pidió a la Autoridad Nacional Palestina que cese «su guerra diplomática contra Israel en foros y tribunales internacionales». EFE

