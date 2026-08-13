Israel inaugura asentamiento colono al norte de Cisjordania ocupada desmantelado en 2005

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Jerusalén, 13 ago (EFE).- El Consejo Regional de Samaria, autoridad del Gobierno israelí que administra los asentamientos ilegales del norte de Cisjordania, inauguró oficialmente este jueves la reapertura de la colonia Ganim, que había sido desmantelada en 2005 como parte del plan de retirada parcial de Israel de los Territorios Palestinos Ocupados.

El regreso de las familias colonas israelíes a Ganim, adyacente a la ciudad palestina de Yenín, es considerado un «hito importante» para la «revolución de los asentamientos», dijo el Consejo Regional de Samaria, señalando su «relevancia política».

Durante la ceremonia de reapertura, el ministro de Finanzas israelí, el ultraderechista y también colono Bezalel Smotrich, afirmó que entregar la zona en 2005 fue «una vergüenza».

«Por fin borramos la vergüenza de dicha expulsión. Esta mañana regresamos a Ganim, uno de los cuatro asentamientos evacuados, junto con una maravillosa comunidad», expresó el ministro radical, acompañado por autoridades religiosas judías, que constantemente piden expandir colonias para imposibilitar la creación de un Estado palestino.

Ganim forma parte de los cuatro asentamientos (junto a Kadim, Homesh y Sa Nur) que Israel desmanteló en 2005 como parte del Plan de Desconexión del entonces primer ministro, Ariel Sharon, por el que también se desmontaron todas las colonias de la Franja de Gaza.

En febrero de 2023, el Parlamento israelí modificó la Ley de Retirada, permitiendo a los israelíes regresar a los asentamientos evacuados.

Israel defiende que estas estructuras se encuentran en el Área C de Cisjordania, que según los Acuerdos de Oslo quedó bajo administración israelí, lo que deja bajo su potestad la concesión de permisos de construcción. Estos son casi imposibles de lograr para la población palestina local.

La Gobernación de Yenín sostiene, sin embargo, que estos acuerdos eran en su origen temporales (limitados a cinco años), que no permitían a Israel una anexión de facto y que la mayoría de viviendas a demoler están en el Área C, pero forman parte de una extensión de la ciudad de Yenín, asentada en el Área A (de administración palestina).

Estas colonias en territorio palestino ocupado constituyen una violación de los Acuerdos de Oslo para la mayoría de la comunidad internacional.

El grupo islamista palestino Hamás indicó en un comunicado sobre el regreso de la colonia Ganim que «la arrogancia de la ocupación (Israel) fracasará en su intento de desarraigar a los palestinos de su tierra», y pidió a la comunidad internacional que intervenga para «detener la expansión de los asentamientos coloniales» y exija responsabilidades por los «crímenes contra el pueblo palestino y sus lugares sagrados». EFE

gac/alf