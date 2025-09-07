The Swiss voice in the world since 1935

Israel intercepta un cohete disparado desde Gaza y otro cae en una zona despoblada

Jerusalén, 7 sep (EFE).- El Ejército israelí interceptó este domingo un cohete disparado desde la Franja de Gaza, mientras que otro proyectil cayó en una zona despoblada sin dejar víctimas, según detalla un comunicado castrense.

Los lanzamientos hicieron sonar las alarmas antiaéreas en las comunidades cercanas al enclave palestino.

El ataque se produce en plena ofensiva de las fuerzas israelíes contra la ciudad de Gaza, la capital de la Franja, donde hasta hace un par de semanas se refugiaban alrededor de un millón de palestinos.

Según la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA), desde el 14 de agosto casi 41.000 personas han abandonado la zona hacia el sur del enclave, donde el Ejército israelí pretende desplazar a la población de la localidad.

Este sábado, el Ejército israelí aseguró que ha designado una nueva «zona humanitaria» en Jan Yunis, en el sur de la Franja, con hospitales de campaña y alimentos, y animó a la población de la ciudad de Gaza a desplazarse hacia allí.

Sin embargo, la OCHA advirtió de que los civiles deben ser protegidos independientemente del lugar en el que se encuentren, y que aquellos que decidan desplazarse deben poder volver de forma voluntaria cuando la situación lo permita.EFE

