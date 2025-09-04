Israel justifica las demoliciones en ciudad de Gaza como algo «que ocurre en una guerra»

Jerusalén, 4 sep (EFE).- El Ejército israelí defendió este jueves las demoliciones masivas en los barrios de Zaitun y Shujaiya de la ciudad de Gaza como parte del plan de Israel de ocuparla, al asegurar que se trata de algo «que ocurre en una guerra».

«Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) no tienen como objetivo demoler edificios. Ese no es uno de nuestros propósitos. Es algo que sucede en el marco de los combates, como consecuencia tanto de las operaciones de Hamás como de las nuestras», declaró en una rueda de prensa virtual el portavoz para medios extranjeros del Ejército israelí, Nadav Shoshani.

Shoshani explicó que las tropas israelíes operan actualmente en Zaitun y Shujaiya, dos barrios de la periferia ubicados al este y sureste de la ciudad de Gaza, como parte de su avance hacia el centro de la capital gazatí, donde vive casi un millón de personas.

«Allí Hamás trató de establecer zonas de contención para la lucha y el terrorismo contra nosotros. Combatimos en esos lugares, tomando la infraestructura subterránea y aérea y avanzando hacia el centro de Gaza», subrayó.

Fuentes locales señalaron a EFE que las tropas israelíes siguen avanzando en el barrio de Zaitun, donde arrasan y demuelen viviendas, y que están avanzando también desde el noreste, rodeando así a la capital y obligando a miles de personas a refugiarse en la zona costera del oeste de la urbe, donde viven en decenas de tiendas de campaña.

«Cada noche es peor que la anterior. El ejército avanza muy lentamente. Lo destruyen todo antes de avanzar. La gente está siendo conducida hacia el oeste. La mayoría no quiere ir al sur», explicó a EFE este jueves un residente en la ciudad.

Israel pretende que el millón de personas que vive en la urbe, donde una organización avalada por la ONU ha declarado la situación de hambruna, se desplace al sur y dice estar preparando una zona allí para ellos, pero las organizaciones humanitarias denuncian que no hay espacio suficiente, pues ya vive allí otro millón de personas en un territorio muy reducido, y que la población está muy débil para afrontar un nuevo traslado.

Según datos del Gobierno gazatí, desde el inicio de la ofensiva militar israelí contra la capital del enclave, el pasado 13 de agosto, al menos 1.100 palestinos han muerto en la ciudad de Gaza, la mayor urbe del territorio, que las autoridades militares israelíes consideran ya una «zona de combate peligrosa».

El Gobierno, en manos de Hamás, asegura que desde entonces Israel ha detonado más de 100 robots explosivos en calles y callejones llenos de civiles y realizando más de 70 ataques aéreos directos. EFE

