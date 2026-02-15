Israel lanza nueva oleada de ataques en Gaza tras matar a milicianos en norte del enclave

(Corrige la ubicación de los milicianos en el segundo párrafo: Beit Hanún y no Beit Lahia)

Jerusalén, 15 feb (EFE).- El Ejército israelí lanzó en la noche del sábado una nueva oleada de ataques sobre la Franja de Gaza que ha dejado una decena de muertos, tras matar al menos a dos personas, a las que identifica como milicianos palestinos, en una zona del norte del enclave controlada por sus tropas.

Según informó este domingo un oficial israelí a los medios, el Ejército comenzó sus ataques en represalia por la aparición de los milicianos en la zona de Beit Hanún del extremo norte de la Franja, que considera una violación del alto el fuego, aunque no reporta que dichos hombres atacaran a los militares israelíes.

Para el Ejército israelí, contraviene el acuerdo de tregua el hecho de que hombres armados estuvieran cerca de sus tropas por la zona de la línea amarilla, en referencia a la línea imaginaria que discurre de norte a sur de Gaza para demarcar la zona controlada por Israel -más de la mitad del territorio- de la zona bajo control palestino.

En un comunicado enviado en la noche del sábado, el Ejército indicaba que el incidente había ocurrido por la mañana y afirmaba que «probablemente» los hombres armados salieron de un túnel, acompañando la nota con imágenes en las que se ve a cuatro personas caminando entre los escombros y escondiéndose luego debajo de ellos.

El Ejército indicó que mató a dos de ellos y «probablemente» a más.

En los más de cuatro meses de alto el fuego en Gaza, Israel ha lanzado varias olas de ataques por la Franja, causando decenas de muertos y hasta un centenar en alguna ocasión, y tras alegar hechos parecidos, que a veces han causado heridas entre sus tropas y algún muerto.

Dichos ataques israelíes, aunque en menor intensidad, son constantes en Gaza, donde casi cada día se contabilizan víctimas palestinas por fuego israelí, lo que el Gobierno gazatí de Hamás ha denunciado en múltiples ocasiones como violaciones del alto el fuego.

Según el Ministerio de Sanidad de Gaza, 601 palestinos han perdido la vida en estos cuatro meses por los ataques del Ejército israelí. EFE

