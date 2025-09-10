Israel mata al menos a 25 personas tras bombardear tiendas al oeste de la ciudad de Gaza
Gaza, 10 sep (EFE).- Al menos 25 personas, entre ellas 17 miembros de una misma familia, murieron este miércoles en el bombardeo israelí, contra tiendas de campaña al oeste de la ciudad de Gaza (norte), informó a EFE una fuente del Hospital Shifa de la capital de la Franja.
«Un bombardeo impactó contra tiendas de campaña de desplazados, entre ellas las de la familia Junaid, situadas en el área costera de Shalehat en el oeste de la ciudad de Gaza», aseguró la fuente médica. EFE
