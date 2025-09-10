The Swiss voice in the world since 1935

Israel mata al menos a 25 personas tras bombardear tiendas al oeste de la ciudad de Gaza

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Gaza, 10 sep (EFE).- Al menos 25 personas, entre ellas 17 miembros de una misma familia, murieron este miércoles en el bombardeo israelí, contra tiendas de campaña al oeste de la ciudad de Gaza (norte), informó a EFE una fuente del Hospital Shifa de la capital de la Franja.

«Un bombardeo impactó contra tiendas de campaña de desplazados, entre ellas las de la familia Junaid, situadas en el área costera de Shalehat en el oeste de la ciudad de Gaza», aseguró la fuente médica. EFE

pbj/pms/jgb

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
20 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

¿Cuánto tiempo antes le gustaría saber si es propenso a padecer una enfermedad? ¿Alguna vez ha tenido problemas con un diagnóstico? Cuéntenos su historia.

Únase al debate
1 Me gusta
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR