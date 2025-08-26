Israel mata al menos a 51 palestinos este martes en Gaza

Gaza, 26 ago (EFE).- El Ejército israelí mató al menos a 51 palestinos este martes hasta el mediodía en la Franja de Gaza, según el recuento de los hospitales gazatíes enviado a EFE.

La mayoría de los fallecidos, 20, se registraron en los hospitales del norte del enclave, donde se encuentra la ciudad de Gaza, foco de la nueva ofensiva israelí en el enclave.

Los hospitales del centro, mientras, registraron otros 13 fallecidos, y los del sur, donde se encuentran muchos de los desplazados por la guerra, recibieron al menos 18 cadáveres.

Estos datos se refieren a los fallecidos llegados a los hospitales del enclave palestino desde la medianoche entre el lunes y el martes hasta el mediodía del martes, en un total de 12 horas.

Al menos cinco de los muertos perdieron la vida tras el avance de las tropas israelíes hacia la zona de Al Saftawi, a las puertas de la ciudad de Gaza, mientras las tropas avanzan lentamente hacia el interior de la capital, según atestiguó EFE y confirmaron fuentes de los servicios de emergencias gazatíes.

El Ejército israelí opera desde hace algunos días en el extrarradio de la ciudad de Gaza, aunque todavía no han entrado en el interior de la urbe, donde se estima que viven alrededor de un millón de gazatíes, muchos de ellos desplazados durante la guerra.

Las operaciones son parte de los preparativos de Israel para tomar la capital gazatí, después de que el primer ministro, Benjamín Netanyahu, ordenara al Ejército expandir la ofensiva y desplazar a toda la población de la ciudad hacia el sur.

Más de 62.800 personas han muerto y otras 158.000 han resultado heridas en los ataques israelíes contra la Franja desde octubre de 2023, según el recuento del Ministerio de Sanidad gazatí.EFE

