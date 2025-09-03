Israel quiere crear una «zona humanitaria» para los habitantes que huyen de Ciudad de Gaza

afp_tickers

2 minutos

Un alto responsable militar israelí afirmó el miércoles que el ejército contempla crear «una zona humanitaria» en la Franja de Gaza para acoger al «millón de palestinos» que podrían huir de Ciudad de Gaza, amenazada por una ofensiva de gran envergadura.

La ONU estima en cerca de un millón de personas la población actual del gobernadorato de Gaza (norte), que incluye Ciudad de Gaza y sus alrededores.

El ejército israelí, que controla aproximadamente 75% de la Franja de Gaza, dice preparar una ofensiva para apoderarse de Ciudad de Gaza, que presenta como el último gran bastión de Hamás en el territorio palestino.

Ciudad de Gaza es la urbe más grande del territorio palestino, donde el ejército israelí lleva a cabo una ofensiva devastadora en represalia por un ataque sin precedentes del movimiento islamista Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023.

«En los últimos días hemos observado un movimiento de unas 70.000 personas que se dirigen del norte hacia el sur» del territorio, declaró en rueda de prensa este alto responsable del Cogat, organismo del ministerio de Defensa, que supervisa asuntos civiles en los territorios palestinos.

Indicó que las autoridades esperan que un «millón» de personas llegue al sur.

«Queremos identificar una zona humanitaria» que se situaría en un perímetro desde los campos del centro hasta Al Mawassi (sur) y en el este del territorio, precisó. Será anunciada «en los próximos días», afirmó.

«No hemos pedido formalmente a la gente que se desplace (…) Ellos escuchan (que el ejército lanzará una ofensiva) y huyen», añadió.

crb/mdh/tp/mab/mb