Israel recupera en Siria los restos mortales de un soldado fallecido en 1982

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Jerusalén, 18 ago (EFE).- El Ejército de Israel y la Oficina del primer ministro, Benjamín Netanyahu, confirmaron este martes que los restos hallados en Siria pertenecen al militar Yehuda Katz, muerto en junio de 1982, durante la Primera Guerra del Líbano.

«Durante muchos años, autoricé numerosas operaciones secretas para localizar a los desaparecidos en (la batalla de) Sultan Yacoub. Prometí a sus familias que nunca dejaríamos de trabajar para traerlos a casa», dijo Netanyahu en un comunicado.

Los cuerpos de los otros dos desaparecidos en esa misma batalla fueron repatriados en los últimos años: el del general Tzvi Feldman en mayo del año pasado, y el de Zachary Baumel en 2019.

Según el diario Haartez, la madre de Katz falleció en 2011 y su padre en 2014, sin saber qué le había ocurrido a su hijo y sin poder enterrarlo.

«El regreso de Yehuda Katz, el último soldado caído en la batalla de Sultan Yacoub, es un hito importante para las Fuerzas de Defensa de Israel y el Estado de Israel», señaló hoy por su parte el jefe del Estado Mayor del Ejército en un comunicado, Eyal Zamir.

La batalla de Sultan Yacoub, ocurrida hace 44 años, enfrentó al Ejército israelí y al sirio en el valle de la Bekaa, en el sur del Líbano, muy cerca de la frontera con Siria. Más de una veintena de soldados israelíes perdieron la vida y decenas resultaron heridos. EFE

pms/mgr