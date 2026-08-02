Italia afronta el pico de su cuarta ola de calor con 23 ciudades en alerta roja

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Roma, 2 ago (EFE).- Italia afronta el pico de su cuarta ola de calor con 23 ciudades en alerta roja este domingo por temperaturas cercanas a los 40 grados y niveles de humedad muy elevados, según los últimos boletines meteorológicos y del Ministerio de Salud.

«El nivel máximo de alerta se ha activado de norte a sur, con 23 ciudades en alerta roja, lo que indica condiciones meteorológicas de emergencia y posibles efectos negativos para grupos vulnerables como ancianos, niños pequeños y personas con enfermedades crónicas», destaca el portal especializado Meteo.it.

Se espera así un domingo abrasador en todo el país, con temperaturas récord durante el día y con noches «supertropicales» y una sofocante sensación de bochorno provocado por la elevada humedad.

Las regiones más afectadas por el calor extremo son las centrales, las del valle del Po, las provincias interiores y la isla de Cerdeña. En el sur de la península itálica las altas temperaturas se verán algo mitigadas por la brisa en las zonas costeras.

Esta situación junto al calentamiento del Mediterráneo, cuya superficie ha llegado a alcanzar los 30 grados, provocará inestabilidad atmosférica con posibles tormentas vespertinas especialmente en zonas de montaña, tanto en los Alpes como los Apeninos.

Para mañana lunes 3 de agosto se prevé que el número de ciudades italianas en alerta roja se eleve a 25, lo que representaría una cifra récord para este verano. EFE

sam/alf