Italia bloquea barco de ONG por no informar a autoridades libias tras rescatar migrantes

3 minutos

Roma, 14 feb (EFE).- El Gobierno de la ultraderechista Giorgia Meloni ha ordenado el bloqueo durante 60 días del buque de rescate ‘Humanity 1’, de la ONG SOS Humanity, en el puerto de Trapani (sur), después de que la tripulación rescatara a 33 personas en el Mediterráneo central y no comunicara la operación a las autoridades libias.

Además de la inmovilización de dos meses, las autoridades italianas han impuesto una multa de 10.000 euros, según confirmó este sábado la organización alemana en un comunicado.

La medida responde a una presunta violación de la ‘ley Piantedosi’, la normativa del ministro del Interior, Matteo Piantedosi, que obliga a las ONG a solicitar un puerto seguro tras cada rescate y limita su capacidad para realizar operaciones múltiples.

La ley exige, además, coordinar cada intervención con las autoridades competentes, incluida la llamada guardia costera libia.

La ONG confirmó este sábado que decidió «deliberadamente» no contactar con los guardacostas libios al no considerarlos una autoridad legítima de búsqueda y rescate.

Según la tripulación, tras rescatar a 33 personas «en peligro en el mar» y avistar dos cadáveres en el agua, informaron «a todos los centros de coordinación competentes conforme al derecho marítimo internacional».

La coordinadora de operaciones del buque, Viviana di Bartolo, precisó que decidieron no comunicarse con «los actores libios», al considerar que no pueden ser reconocidos como autoridades legítimas de rescate y por su presunta responsabilidad en violaciones de derechos humanos.

Por su parte, el ministro Piantedosi confirmó la sanción y subrayó que la ONG había «una vez más» incumplido las obligaciones legales en sus operaciones marítimas.

«No se trata solo de una grave violación de la normativa, sino de una conducta irresponsable que pone en peligro la vida misma de las personas», escribió el titular de Interior en su cuenta de la red social X.

El conflicto por la falta de coordinación con las autoridades libias ya había dado lugar a una detención previa del mismo buque en diciembre de 2025 en el puerto de Ortona (centro) tras rescatar a 160 personas.

La nueva sanción se produce en un contexto de endurecimiento de la política migratoria del Gobierno de Meloni, que ha introducido un paquete de medidas que incluye la posibilidad de imponer bloqueos navales temporales de hasta seis meses y procedimientos acelerados para el retorno inmediato de migrantes desde las fronteras.

«El Gobierno italiano está intensificando aún más la obstrucción de las operaciones humanitarias de búsqueda y rescate en el Mediterráneo», denunció SOS Humanity.

La organización alertó de que el nuevo proyecto de ley del Ejecutivo permitiría que los barcos de rescate sean «impedidos de entrar en aguas italianas» si las autoridades consideran que suponen un «riesgo para la seguridad». EFE

csv/vh