Italia entrega a Ucrania calderas y generadores ante los ataques rusos en pleno invierno

Roma, 28 ene (EFE).- El Gobierno de Italia ha entregado a Ucrania un primer lote de calderas y generadores para ayudar al país a hacer frente a los ataques rusos a infraestructuras civiles en pleno invierno, según informó este miércoles en un comunicado.

El Ejecutivo de Giorgia Meloni envió hoy un primer lote de 78 calderas industriales a las que se sumarán otras 300 en las próximas semanas.

Las calderas, con una capacidad de 900 megavatios térmicos, están destinadas específicamente a redes urbanas dañadas, hospitales y servicios esenciales, y serán suficientes para dar cobertura a unas 90.000 viviendas o a un centro urbano de unos 250.000 habitantes.

Paralelamente, Italia ha puesto en marcha un programa de envío de generadores eléctricos de media y gran potencia que darán apoyo principalmente a hospitales, instalaciones hidráulicas e infraestructuras críticas en caso de apagón.

No obstante, el Ejecutivo no ha especificado fechas sobre esta remesa.

«Estas iniciativas del Gobierno se suman a las loables iniciativas privadas que se están llevando a cabo para el envío de generadores a Ucrania», subrayó la presidencia liderada por la ultraderechista Meloni.

La mandataria italiana ha sido desde el inicio de la guerra partidaria de apoyar a Kiev. Recientemente afirmó que ya «es hora» de que la Unión Europea (UE) hable con Rusia para progresar en las negociaciones de paz para Ucrania y propuso la figura de un «enviado especial».

El envío de este material, según el Gobierno de Meloni, es una muestra de «apoyo concreto para afrontar la emergencia energética causada por los ataques deliberados rusos a las infraestructuras civiles, que están causando una crisis humanitaria en diversas ciudades ucranianas». EFE

