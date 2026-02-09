Italia inspecciona centros de Amazon por vigilancia y tratamiento de datos de trabajadores

Roma, 9 feb (EFE).- El Garante para la Protección de Datos Personales de Italia y la Inspección Nacional del Trabajo (INL) han iniciado una serie de inspecciones en los centros logísticos de la multinacional Amazon para supervisar sus sistemas de videovigilancia y el tratamiento de datos personales de su plantilla.

La operación se centra en los principales núcleos operativos de la empresa tecnológica en este país: Passo Corese (Rieti) y Castel San Giovanni (Piacenza), y cuenta con la colaboración de la Guardia de Finanzas (policía económica), informó este lunes el organismo de protección de datos en un comunicado.

Según el regulador, la intervención responde a análisis técnicos y denuncias en prensa que apuntan a «posibles problemas» en la captación de datos personales y al uso de cámaras de seguridad sin cumplir las garantías que exige el Estatuto de los Trabajadores.

El objetivo de las autoridades es «garantizar una supervisión institucional eficaz» en entornos de alta complejidad organizativa y tecnológica para garantizar la protección de los derechos laborales, añadió.

Por su parte, Amazon afirmó que colabora constantemente con las autoridades y que proporcionará toda la documentación necesaria, tras subrayar que el diálogo constructivo con las instituciones es un pilar fundamental de su estrategia en Italia, según recogen medios locales. EFE

