Italia matiza que los controles serán para viajeros no europeos llegados desde España

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Roma, 31 jul (EFE).- El Gobierno de Italia matizó este viernes que los controles aeroportuarios y portuarios a viajeros llegados de España y decretados por la crisis en Ceuta serán aleatorios y solo afectarán a ciudadanos que no pertenezcan a la Unión Europea (UE).

«El restablecimiento de los controles de acceso en las fronteras aéreas y marítimas con España no supondrá ningún cambio para los viajeros españoles y europeos hacia Italia, que seguirán pudiendo entrar en nuestro país, como de costumbre, sin ningún trámite burocrático adicional», informan fuentes gubernamentales.

Poco antes, el Ministerio del Interior había informado de su decisión de introducir controles en puertos y aeropuertos con España por la crisis en Ceuta tras la llegada de miles de personas desde Marruecos. EFE

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