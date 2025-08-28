Italia suma 5 nuevas muertes por el virus del Nilo Occidental y alcanza los 27 fallecidos

Roma, 28 ago (EFE).- Italia sumó 5 nuevas muertes por el virus del Nilo Occidental este semana y alcanzó un total de 27 fallecidos y 430 casos confirmados en lo que va de año, según el último boletín publicado este jueves por el Instituto Superior de Sanidad (ISS).

De los 430 casos confirmados, 193 han evolucionado en forma neuroinvasiva, la variante más grave de la enfermedad, mientras que otros 193 presentaron fiebre.

Las regiones más afectadas por la forma neuroinvasiva son Lacio, cuya capital es Roma, con 62 casos y 11 fallecidos, y Campania (sur), que registra 64 casos de esta variante y también 11 muertes.

Los últimos cinco fallecimientos corresponden a un caso en Lacio, dos en Campania, uno en Calabria (sur) y otro en Emilia-Romaña (norte), donde hasta ahora no se habían reportado víctimas mortales.

La letalidad, calculada sobre las formas neuroinvasivas, la variante más grave de la enfermedad, se mantiene en el 13,9 %, una cifra inferior al 20 % registrado en 2018 y al 14 % del año pasado.

El virus, transmitido por mosquitos del género Culex y con aves migratorias y gaviotas como reservorios principales, está presente actualmente en 57 provincias distribuidas en 15 regiones del país, especialmente en el norte y centro.

Las autoridades sanitarias italianas recomiendan medidas de prevención como el uso de repelente, ropa que cubra brazos y piernas y la eliminación de aguas estancadas, donde se reproducen los mosquitos transmisores.

En su boletín semanal, el ISS también informó sobre otras arbovirosis, con 134 casos de dengue y 102 de virus chikunguña confirmados este año, todos sin fallecimientos.

Ambos virus han mostrado transmisión local en las regiones de Emilia-Romaña y Véneto (norte), donde se investigan varios focos y casos esporádicos.

En el caso del dengue, 130 contagios están relacionados con viajes al extranjero y solo 4 son autóctonos, mientras que del chikunguña se reportan 39 casos importados y 63 autóctonos.

De este último han sido detectados cuatro episodios de transmisión local: dos casos aislados y dos brotes, el más importante con 53 asintomáticos en un pueblo de la provincia de Módena (norte).

Respecto al virus del Zika, se han notificado cuatro casos, todos importados y sin fallecimientos. EFE

