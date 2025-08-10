Jaime Lozano destaca la estabilidad del nivel de juego del Pachuca en el Apertura

Guadalajara (México), 9 ago (EFE).- El entrenador del Pachuca del fútbol mexicano, Jaime Lozano, aseguró este sábado que si su equipo lidera con paso perfecto el torneo Apertura es debido a la estabilidad en el nivel de juego que muestran sus jugadores.

«Pachuca se ha mantenido más allá de que vayamos invictos o de que calificamos a cuartos de finales en la Leagues Cup. Es importante ir arriba, pero destacó la forma como estamos jugando hoy», declaró en conferencia de prensa.

En la cuarta jornada del Apertura, el Pachuca goleó este sábado por 3-0 al Atlas con goles de los argentinos Gastón Togni y Sergio Barreto y de Daniel Aceves.

Lozano minimizó las críticas de las que fue objeto luego de estrenarse como técnico con tres derrotas y la eliminación del Pachuca en primera fase en el Mundial de Clubes y aseguró que nunca estuvo en juego su continuidad, aunque afirmó que en la liga hay menos paciencia con los técnicos mexicanos que con los extranjeros.

«El extranjero, a veces, puede tener un poquito más de margen de error, de partidos, de paciencia y al mexicano con lo que tiene se le califica como si estuviera en una de las seis mejores plantillas», dijo.

El estratega aseguró que Pachuca es un buen equipo para dirigir, debido a la estructura del club y la confianza hacia el cuerpo técnico.

«Hay una gran estructura, hay unas fuerzas básicas que sacan y sacan jugadores. Después hay un proceso que le permite al técnico trabajar a mediano y largo plazo y acompañar con resultados», afirmó.

Pachuca recibirá a los Xolos de Tijuana el próximo sábado en la jornada cinco del Apertura. EFE

