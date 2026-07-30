Jair Bolsonaro niega haber autorizado «deepfake» suyo en la campaña de su hijo en Brasil

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La defensa del encarcelado Jair Bolsonaro negó este miércoles que el expresidente brasileño haya autorizado un video creado con inteligencia atificial en el que respalda la candidatura de su hijo mayor, Flávio Bolsonaro, en las presidenciales de octubre.

La corte suprema había pedido explicaciones sobre el uso de ese «deepfake» al exmandatario ultraderechista (2019-2022), por tratarse de una posible violación al veto que el propio tribunal le impuso para expresarse públicamente, en redes sociales o a través de terceros.

El sábado, durante la convención partidaria en la que Flávio Bolsonaro lanzó su aspiración presidencial, un «deepfake» del expresidente de 71 años apareció en pantalla.

«Esto es una simulación de mi imagen y de mi voz hecha con inteligencia artificial. Como todos aquí saben, estoy preso y callado por una decisión injusta», dijo la réplica digital del mayor líder de la derecha brasileña.

«Les pido que reciban con los brazos abiertos a la persona que elegí para sustituirme, sangre de mi sangre, mi hijo Flávio», continuó el video proyectado en la convención del Partido Liberal.

Los abogados del expresidente afirmaron que Jair Bolsonaro «no autorizó» esa creación.

La corte había advertido que autorizar el video sería una «grave transgresión» a las condiciones impuestas por el tribunal para que el expresidente regresara a casa tras varios meses en una cárcel.

El tribunal supremo también alertó que Flávio Bolsonaro podría haber violado la ley electoral brasileña, que prohíbe crear «deepfakes» de figuras públicas para dar mensajes políticos.

Al usar la imagen de su padre, el candidato pudo haber inducido a los electores a creer que Jair Bolsonaro participa en su campaña, lo que sería un «evidente ejemplo de desinformación electoral mediante contenido sintético», según la corte.

Bolsonaro tiene cuatro hijos varones que «siempre utilizaron su imagen pública en el ámbito de la actividad político-partidaria» sin ninguna oposición por parte de su padre, recordaron por su parte los abogados del exmandatario.

En marzo el magistrado Alexandre de Moraes le concedió a Jair Bolsonaro la prisión domiciliar humanitaria por razones de salud.

El expresidente, sin embargo, debe cumplir una serie de restricciones como abstenerse de usar redes sociales, aparatos celulares o hacer pronunciamientos públicos.

El presidente izquierdista, Luiz Inácio Lula da Silva, buscará un cuarto mandato en las elecciones de octubre y las encuestas le dan ventaja frente a su principal rival, Flávio Bolsonaro.

jss/ll/vel