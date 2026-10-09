Jair Bolsonaro va por la revancha si su hijo accede al poder en Brasil

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Favorito en el balotaje en Brasil, el conservador Flávio Bolsonaro avisa: su padre y expresidente Jair Bolsonaro, condenado por golpismo, será liberado y le pondrá la banda presidencial si gana los comicios contra Lula.

El triunfo en primera vuelta del hijo mayor de Bolsonaro moviliza al campo conservador para una revancha del líder de extrema derecha, que se dice perseguido por la justicia y el gobierno de izquierda de Luiz Inácio Lula da Silva.

A sus 71 años, Jair Bolsonaro (2019-2022) purga desde finales del año pasado una pena de 27 años de cárcel por un intento de golpe de Estado luego de su derrota contra Lula en las elecciones de 2022.

Siempre se declaró inocente.

Debido a recurrentes problemas de salud, cumple condena en su casa en una acomodada urbanización en Brasilia con su esposa Michelle -electa para el Senado- y su hija menor, Laura.

Tiene prohibido expresarse en público y manifestarse políticamente. Durante la campaña apenas recibió visitas, según los registros consultados por la AFP.

Pero aún idolatrado por la derecha y ultraderecha brasileñas, Jair Bolsonaro es el gran protagonista ausente de la campaña para la segunda vuelta del 25 de octubre.

Flávio Bolsonaro, de 45 años, vaticinó que lo liberará y que «subirá la rampa del (palacio presidencial de) Planalto» con él cuando asuma el 5 de enero, dando por descontada su victoria.

En la primera vuelta del domingo, el senador venció a Lula por 47% de los votos frente a 45%.

El expresidente «necesita de libertad para ir a los brazos del pueblo», aseguró a la AFP Alfredo Gaspar, candidato a vice de Flávio. Dijo empero que el ultraderechista no es alguien «ansioso por el poder o por los cargos».

– ¿Indulto, amnistía? –

Los Bolsonaro apuntan como enemigo al juez de la corte suprema Alexandre de Moraes, quien condujo el juicio al expresidente en 2025 que lo halló culpable de liderar una organización criminal armada para impedir la asunción de Lula en 2023.

Los abogados de Jair Bolsonaro esperan que la corte trate un pedido para anular su condena, por supuestos abusos y errores de Moraes.

El pedido de revisión está en manos de otro magistrado, Kassio Nunes Marques, quien pretende llevarlo al plenario de la corte «después de la segunda vuelta», dijo su asesoría a la AFP.

Pero ese trámite podría extenderse más allá de la asunción presidencial.

En paralelo, Flávio Bolsonaro prometió indultar a su padre como primera medida de gobierno.

Aunque un indulto puede firmarse «minutos después» de iniciada la fecha de asunción, varios requisitos burocráticos impedirían que tuviera efecto ese mismo día, explicó a la AFP Thiago Bottino, profesor de Derecho de la Fundación Getúlio Vargas.

La derecha defiende también como opción una amnistía parlamentaria al expresidente y cientos de simpatizantes condenados por la invasión a los poderes públicos en Brasilia el 8 de enero de 2023.

Esa alternativa gana fuerza tras las elecciones del domingo, con un significativo aumento de legisladores conservadores en el Congreso.

A diferencia del indulto, una amnistía restituiría los derechos políticos de Bolsonaro, incluyendo la posibilidad de ser candidato a cargos electivos.

– «Resentimientos» –

Flávio Bolsonaro se dice más «moderado» que su progenitor, famoso por sus declaraciones misóginas, homofóbicas y racistas, su negacionismo climático y su defensa de la última dictadura militar.

El apellido Bolsonaro le garantiza apoyos de la derecha, pero también hereda el rechazo a su padre de votantes independientes, admite Rogério Marinho, jefe de la campaña bolsonarista.

«Flávio defiende el legado de Jair Bolsonaro pero es una persona diferente, con más capacidad de negociación», dijo el senador Marinho a la AFP.

Hélio Schwartsman, columnista del diario Folha de S. Paulo, destaca que los segundos mandatos de quien regresa al poder tras haberlo perdido pueden tener tintes de revancha.

Así ocurrió tras la reelección de Donald Trump en Estados Unidos o de Benjamin Netanyahu en Israel, con gobiernos más «radicales» y una liberación de «resentimientos acumulados», añade.

Tratado con medicamentos antidepresivos, hoy Jair Bolsonaro está «estable», según los últimos informes clínicos, aunque su esposa Michelle ha dicho que las elecciones lo pusieron «un poquito ansioso».

ffb-jss/app/mar