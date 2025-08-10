Jamaica vence a Costa Rica y acaricia el boleto al clasificatorio para Catar 2027

Ciudad Obregón (México), 9 ago (EFE).- La selección de baloncesto de Jamaica superó este sábado 80-76 a Costa Rica en tiempo extra y está a un paso de obtener su boleto al clasificatorio de las América para la Copa del Mundo FIBA 2027 que se celebrará en Catar.

Fue el segundo triunfo para el quinteto jamaicano en el preclasificatorio. El pasado viernes venció 101-79 a Barbados.

Costa Rica está prácticamente eliminado al acumular su segunda derrota. En su presentación cayó 77-66 ante México, selección que más tarde se medirá a Barbados.

Al clasificatorio avanzarán los dos primeros lugares entre estas cuatro selecciones que componen el grupo.

Norman Powell, jugador de los Miami Heat de la NBA, fue el mejor anotador de los caribeños, sumó 34 puntos y Romaro Gill brilló con 18 rebotes. Por Costa Rica, Víctor Arias fue el encestador más efectivo con 19 puntos.

El partido, que se realizó en el ITSON Arena de Ciudad Obregón, Sonora, al norte de México, fue muy cerrado en el primer periodo que terminó 23-22 a favor de los caribeños liderados por Powell.

En el segundo cuarto los centroamericanos sufrieron para mantener el ritmo ante la imposibilidad de frenar el poder anotador del escolta estrella de la NBA, que alejó a su quinteto 42-37.

En el inicio de la segunda mitad Jamaica alargó su dominio 50-40 con una racha de triples de Powell, pero una feroz reacción del equipo del seleccionador Nicolás Marín, impulsada por Manrique Alvarado y Víctor Arias, los acercó 60-58, antes del último periodo.

Costa Rica no bajó la intensidad en el cierre, igualó el juego 67-67 a cuatro minutos del final apoyado en la mano caliente de Isaac Cornejo y consiguió la espectacular voltereta 69-67, de nuevo gracias a Cornejo con tres minutos por jugar.

Los centroamericanos no soltaron el momento anímico y se escaparon 71-67 con enceste de Víctor Arias.

Powel revivió a su equipo con par de canastas, 71-71, para enviar el duelo a tiempo extra, en el que el jugador del Heat llevó a Jamaica a la victoria.

Este domingo los caribeños se medirán con México y Costa Rica chocará con Barbados. EFE

