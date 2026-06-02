James Rodríguez reivindica el orgullo de vestir la camiseta de Colombia

2 minutos

Bogotá, 1 jun (EFE).- El capitán de la selección colombiana de fútbol, James Rodríguez, reivindicó este lunes el significado de vestir la camiseta nacional y aseguró que, después de más de una década defendiendo los colores del país, cada partido sigue representando un motivo de orgullo para él.

Tras la victoria por 3-1 sobre Costa Rica en el encuentro de despedida disputado en el estadio El Campín de Bogotá antes del Mundial, el futbolista destacó el compromiso del grupo y pidió a los aficionados mantener la confianza en la selección durante el torneo.

«Son bastantes años aquí, desde 2011, y siempre que juego un partido con esta camiseta es un orgullo grande», afirmó Rodríguez en declaraciones a la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) en las que además invitó a los colombianos a acompañar al equipo con optimismo en la cita mundialista.

El volante ofensivo, máximo referente de la actual generación de futbolistas colombianos y goleador del Mundial de Brasil 2014 con seis anotaciones, aseguró que el grupo afronta el Mundial en México, Estados Unidos y Canadá con ilusión y con el objetivo de representar de la mejor manera al país.

«Esperemos que todo salga bien, que el país esté en una buena energía también», manifestó el jugador, quien destacó el respaldo que habitualmente recibe la selección dentro y fuera de los estadios.

En ese sentido, hizo un llamado a los aficionados para que acompañen al equipo con mensajes de apoyo durante el Mundial.

«Que crean siempre, que crean siempre. Nosotros siempre damos todo», expresó el capitán, que también destacó la importancia de las muestras de respaldo que los jugadores reciben a través de las redes sociales.

James señaló además que la experiencia acumulada en los últimos años, incluida la clasificación a la final de la Copa América 2024 en la que la selección colombiana perdió por 1-0 con Argentina, alimenta la confianza para competir frente a los mejores equipos del planeta.

«Ya lo hicimos en una Copa América con unas selecciones duras, bravas», recordó.

Aunque insistió en que Colombia debe afrontar el campeonato «paso a paso» y «partido a partido», James aseguró que la selección viajará al Mundial con ambición y la convicción de luchar por los objetivos más altos. EFE

enb/joc/gbf