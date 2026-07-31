Japón inaugura una oficina de inteligencia centralizada con foco en el contraespionaje

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Tokio, 31 jul (EFE).- Japón inauguró este viernes su Oficina Nacional de Inteligencia, el primer organismo centralizado de este tipo desde la Segunda Guerra Mundial, para reforzar las capacidades del archipiélago contra el espionaje ante lo que percibe como amenazas crecientes de países como China, Rusia o Corea del Norte.

«Este supone el primer paso en la reforma de la inteligencia estatal para fortalecer el mando y tomar decisiones gubernamentales ágiles y fundamentadas», subrayó en rueda de prensa el principal portavoz gubernamental, Minoru Kihara, en un contexto internacional que calificó como «complejo».

La creación de la agencia de inteligencia llega tras la aprobación el pasado mayo de una ley a tal efecto, que incluía también la formación de un Consejo de Seguridad Nacional liderado por la primera ministra, Sanae Takaichi, junto con otros miembros del Gabinete.

Ambos organismos se oficializaron hoy, a la espera de que el grupo se reúna esta misma tarde para tratar las primeras estrategias, según la agencia local de noticias Kyodo.

Entre sus funciones, la oficina ejercerá como secretaría del Consejo y coordinará la información de la Agencia Nacional de Policía, además de los ministerios de Exteriores y de Defensa, entre otros, con la facultad de exigirles que compartan información. Además contará con 730 empleados.

Ambos organismos recién creados responden a una de las promesas electorales de la primera ministra nipona, que tomó el cargo el pasado octubre.

Japón se ha convertido en un ‘nido de espías’, advirtió el diario estadounidense The New York Times a mediados de julio, al reportar una supuesta operación rusa en la capital japonesa para adquirir información y tecnología para su armamento en la guerra con Ucrania.

Este es el más reciente en una serie de informes que han subrayado las vulnerabilidades niponas en materia de seguridad, y que incluyen la presunta exportación ilegal desde Taiwán de servidores equipados con chips de Nvidia a China pasando por Japón, así como casos de espionaje industrial en el archipiélago. EFE

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