Jarmusch gusta en Venecia con una sutil comedia sobre la familia con Blanchett y Tom Waits

Alicia García de Francisco

Venecia (Italia), 31 ago (EFE).- Jim Jarmusch presentó este domingo en la competición de Venecia una tragicomedia sobre relaciones familiares en tres capítulos, llena de «sentimentalismo y poesía», en palabras de una de las protagonistas, Cate Blanchett, a la que acompañan en este filme Adam Driver, Charlotte Rampling y Tom Waits.

Blanchett, que ya colaboró con Jarmusch en ‘Coffee and Cigarettes’ (2003), señaló que a veces cuando lees los diálogos de las historias que escribe el cineasta, no tienen sentido, pero al final lo que crea es «un universo muy divertido y particular», con una cierta poesía.

‘Father Mother Sister Brother’, que ha sido bien recibida en Venecia, se divide en tres capítulos «muy cuidadosamente construido para que de alguna manera se acumulen porque si te saltas uno o cambias el orden al verlos, la historia se modifica», explicó Jarmusch en la rueda de prensa de presentación del filme.

El primer episodio es ‘Padre’, con Adam Driver y Mayim Bialik como dos hermanos que van a visitar a su padre (Tom Waits), que vive solo, en una casa apartada de Nueva Jersey, y con problemas para salir adelante.

Le sigue ‘Madre’, en el que Charlotte Rampling celebra su reunión anual con sus hijas -Cate Blanchett y Vicky Krieps- en su casa de Dublín. Y el filme se cierra con ‘Hermana Hermano’, en el que dos gemelos (Indya Moore y Luka Sabbat) regresan a su casa de París tras la muerte de sus padres.

Tres historias llenas del particular sentido del humor de Jarmusch -especialmente las dos primeras- que se rodaron en tres ubicaciones diferentes, por razones muy específicas, que explicó el cineasta, con sus gafas de sol y su característico tono de voz perezoso.

La primera en Nueva Jersey porque tenía que buscar un lugar a un máximo de 50 millas alrededor de Nueva York por cuestiones sindicales, mientras que Dublín se eligió porque Rampling es escritora y la capital irlandesa recibe muy bien a los escritores, que ni siquiera pagan impuestos.

Y París, agregó, porque «es el segundo lugar en mi vida y lo adoro». Ahora incluso está trabajando en una historia de una artista francesa, que quiere filmar allí.

Una película en la que se ha rodeado de artistas con los que ya había trabajado, como Blanchett, Driver (‘Paterson’, 2016), Waits (‘Coffe and Cigarettes’) y otros nuevos en su universo.

Pero en cada caso, el cineasta escribe los diálogos pensando en los actores elegidos, que además siempre son gente a la que admira, reconoció.

«Cuando estoy escribiendo y pienso en un actor en concreto, el primer diálogo me llega cuando estoy como transcribiendo, como si estuvieran hablando en mi cabeza, están vivos en mi cerebro y hasta los escucho hablar, es extraño».

Guiones que escribe sobre ideas que puede haber tenido muchos años antes. Y cuando decide recuperarlas, construye la historia en apenas unos días, como es el caso de ‘Father Mother Sister Brother’, que lo escribió en tres semanas.

Aunque eso si, al ser preguntado sobre de dónde viene la historia, se limita a contestar: «No sé», una respuesta muy habitual en él, como señaló Blanchett que le imitó contestando con esas palabras cuando le planteó alguna cuestión sobre el filme.

También Rampling señaló haber recibido esa respuesta al preguntar sobre la historia. Pese a ello y a que los actores llegan al set sin «un anual de instrucciones», aseguró que Jarmusch es «el espíritu más generosos y con la mayor comprensión de saber lo que es real» que ha conocido.

Una película cuyo resultado final está muy cerca de lo que había imaginado, algo que no siempre consigue. «El lenguaje del cine es muy complicado y a veces cometo errores o las cosas cambian, pero en este caso está muy cerca a lo que yo había originalmente imaginado». EFE

