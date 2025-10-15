Javier Aguirre: «No tenemos que mandar mensajes a nadie; tenemos que ganar»

Guadalajara (México), 14 oct (EFE).- El seleccionador de México, Javier Aguirre, aseguró este martes que no está en condiciones de responder críticas como las de las últimos días tras ser goleado 4-0 por Colombia porque la mejor respuesta es tener buenos resultados.

«No tenemos que mandar mensajes a nadie; tenemos que ganar. Los programas de televisión viven de eso, es su profesión, pero la mejor manera no es defenderme, sino jugando mejor y ganando», señaló el ‘Vasco’ en una rueda de prensa tras el empate 1-1 de México en un amistoso con Ecuador.

En Guadalajara, México tomó ventaja con un gol de Germán Berterame, pero Ecuador empató con un penalti bien cobrado por Jordy Alcívar.

Aguirre destacó la mejoría del equipo, sobre todo en el primer tiempo, en el que fue mejor que el rival.

«Hoy tuvimos mayor personalidad; en cuanto a actitud y voluntad, no tengo nada que reclamar; sí en otros aspectos como el trabajo defensivo, ahí flojeamos un poco. Además, en el área rival faltó determinación», reconoció.

Aguirre recordó que después de cumplir sus compromisos en Concacaf, México se ha enfrentado a rivales de buen nivel y seguirá haciendo eso.

«No quiero inflar resultados contra rivales de poca envergadura. En el área, pudimos ganarle a los mejores. A partir de ahí enfrentamos a rivales de altura: Japón, Corea, Ecuador, Colombia Uruguay y Paraguay, que están en un nivel alto», aseveró.

Aguirre aceptó que sigue buscando jugadores para llevar al Mundial a los mejores y con ellos tratar de cumplir una destacada actuación.

México se enfrentará el próximo 15 de noviembre a Uruguay y el 18 a Paraguay, oponentes que, según Aguirre, no están entre los cinco mejores, pero andan muy bien.EFE

