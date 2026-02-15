Jefe del Estado Mayor ruso inspecciona las tropas que combaten en Ucrania

Moscú, 15 feb (EFE).- El jefe del Estado mayor del Ejército ruso, Valeri Guerásimov, inspeccionó hoy las unidades de la agrupación militar Centro que combaten en Ucrania y celebró el avance en el frente, según informó el Ministerio de Defensa ruso.

«Las unidades de las agrupación sur avanzan en dirección a Sloviansk», que junto a Kramatorsk son los principales objetivos del Ejército ruso en la región de Donetsk, indicó el alto mando durante la visita, en un vídeo publicado por la dependencia castrense en Telegram.

Guerásimov añadió que en estos momentos las fuerzas rusas continúan combatiendo en Réznikivka y Kostiantinivka, y tomaron doce localidades ucranianas y más de 200 kilómetros cuadrados de territorio en lo que va de febrero.

«Los combates más encarnizados tienen lugar en la zona de acción de la agrupación Centro. Las unidades de la agrupación continúan avanzando en el sector de Dobropilia», al nordeste de Pokrovsk, señaló, al destacar que Ucrania sufre bajas considerables «que no está en condiciones de reemplazar».

En el marco de la inspección, Guerásimov escuchó el informe del coronel general Valeri Solodchuk sobre la situación corriente en el frente de batalla, así como informes de comandantes de las unidades sobre el cumplimento de las misiones de combate.

«Al resumir los resultados del trabajo, el jefe del Estado mayor destacó los éxitos de la agrupación Centro en la liberación de la república popular de Donetsk y planteó las misiones para el futuro», señaló Defensa.

Además, el alto mando condecoró a los militares que se destacaron en el frente de batalla y les agradeció por su coraje. EFE

