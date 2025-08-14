Jefe del Mossad llega a Catar en medio de esfuerzos para reactivar conversaciones de Gaza

2 minutos

El Cairo, 14 ago (EFE).- El jefe de los servicios de inteligencia israelíes del Mossad, David Barnea, aterrizó este jueves en Doha en medio de una intensificación de los esfuerzos para reactivar las negociaciones para alcanzar una tregua en la Franja de Gaza, informó a EFE una fuente catarí.

El informante, que pidió mantener el anonimato por la sensibilidad de la información, afirmó que Barnea aterrizó en la capital de Catar, en su primera visita de este tipo desde que se estancaron las negociaciones destinadas a logar un acuerdo de intercambio de rehenes en Gaza por presos palestinos el mes pasado.

Asimismo, indicó que esta visita «representa una reactivación» de los canales de comunicación entre el Mossad y Doha, sin aportar más detalles sobre el motivo de la visita del israelí ni su agenda.

La llegada de Barnea coincide con la del ministro de Exteriores de Turquía, Hakan Fidan, que se ha reunido este jueves con el emir de Catar, Tamim bin Hamad Al Thani, para abordar «los acontecimientos regionales e internacionales más destacados, en particular los de la Franja de Gaza», según la agencia de noticias oficial catarí QNA.

Estos movimientos se producen, además, en un momento en el que una delegación de Hamás continúa sus reuniones en El Cairo con responsables de los servicios de inteligencia egipcios, en medio de crecientes presiones para alcanzar un acuerdo de tregua en Gaza.

La televisión egipcia Al Qahera News, cercana a la Inteligencia del país norteafricano, apuntó que el grupo palestino ha expresado «su deseo de reanudar rápidamente las negociaciones», suspendidas en julio.

Fuentes cercanas a las conversaciones han afirmado a EFE que los mediadores han presentado en los últimos días una nueva propuesta elaborada con la ayuda de Turquía que incluye «un mapa para el repliegue israelí en Gaza (…) hasta que se alcance una solución a los problemas de la administración de la Franja y el desarme de Hamás».

El objetivo es alcanzar un entendimiento que permita liberar a todos los rehenes en manos de Hamás a cambio de un número de presos palestinos en Israel, congelar la actividad del ala militar de la formación palestina y el envío de una fuerza árabe e internacional a Gaza hasta que se alcance un acuerdo sobre la futura administración del enclave, según habían explicado fuentes de seguridad egipcias. EFE

haro-se-cgs/ijm/alf