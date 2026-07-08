Jefe humanitario de ONU pide flexibilizar sanciones en Venezuela para no afectar la ayuda

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Playa Grande (Venezuela), 8 jul (EFE).- El jefe humanitario de la ONU, Tom Fletcher, dijo a EFE que las sanciones a Venezuela se deben flexibilizar para que no afecten la llegada de ayuda y los planes de recuperación tras el doble terremoto.

«Para nosotros siempre es importante que tengamos excepciones humanitarias, que nada de lo que necesitemos para el apoyo humanitario esté sujeto a sanciones», dijo el subsecretario general de la ONU para Asuntos Humanitarios en una entrevista desde Playa Grande, una de las zonas más afectadas por los devastadores terremotos.

Fletcher consideró que los sismos van a provocar una «situación económica muy difícil», que restará «varios puntos al PIB» y quieren trabajar con organismos financieros como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional (FMI) para que se comprometan «en avanzar más allá de esta fase de la crisis humanitaria y hacia esa recuperación a más largo plazo». EFE

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