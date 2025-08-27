Joelinton y Alex Sandro, primeras bajas de Brasil para los partidos con Chile y Bolivia

2 minutos

Río de Janeiro, 27 ago (EFE).- El centrocampista Joelinton y el lateral Alex Sandro, lesionados, fueron excluidos de la lista de convocados de la selección brasileña que jugará contra Chile y Bolivia por las eliminatorias mundialistas, informó este miércoles la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).

Joelinton, del Newcastle inglés, será sustituido por Jean Lucas, centrocampista del Bahía y primerizo en la Canarinha, según anunció el seleccionador brasileño, Carlo Ancelotti, que decidió no convocar a ningún otro jugador en el lugar de Alex Sandro, lateral del Flamengo.

Ello debido a que en su lista inicial de convocados, el entrenador italiano ya había incluido a dos laterales izquierdos: Douglas Santos, del Zénit ruso, y Caio Henrique, del Mónaco.

Joelinton se lesionó en un partido el lunes, el mismo día en que Ancelotti anunció su lista de convocados para los partidos en que Brasil recibirá a Chile el 4 de septiembre próximo en el estadio Maracaná de Río de Janeiro y visitará a Bolivia cinco días después en El Alto.

Alex Sandro también se lesionó ese día en el partido del Campeonato Brasileño en que Flamengo goleó por 8-0 al Vitória en el Maracaná.

Además de las dos primeras bajas por lesiones, en la lista de Ancelotti destacaron por su ausencia importantes jugadores de la selección, entre los cuales están Neymar, descartado por lesión, y los atacantes Vinícius Junior y Rodrygo.

Como Brasil ya garantizó su clasificación al Mundial del próximo año, el técnico italiano prefirió llamar a jugadores que nunca habían sido convocados o que tuvieron pocas oportunidades, como Kaio Jorge (Cruzeiro), actual goleador del Campeonato Brasileño.

La selección brasileña es tercera en la clasificación de las eliminatorias sudamericanas, con 25 puntos, los mismos que Ecuador, y a diez de distancia de Argentina, líder en la tabla. EFE

cm/mp/car