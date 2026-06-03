Jueves 4 de junio de 2026 (19.30 GMT)

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Madrid, 3 jun (EFE).-

San Petersburgo (Rusia).- El presidente ruso, Vladímir Putin, ofrece su entrevista anual a representantes de las principales agencias internacionales de noticias.

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Berlín.- El llamado ‘Bird Group’ o «grupo pájaro» es la unidad del Ejército de Alemania, país que quiere tener las fuerzas armadas convencionales más fuertes de Europa, que se prepara para escenarios de guerra como la lucha de Ucrania frente a Rusia.

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Bangkok.- Viajó de Tailandia a Georgia para convertirse en gestante de una pareja extranjera, pero al echarse atrás tuvo que elegir entre entregar óvulos o pagar para poder regresar a su país. Es el caso de Na, ejemplo de las oscuras redes transnacionales que operan en el negocio de la fertilidad

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La Habana.- La grave crisis económica cubana y el miedo a las sanciones de EE.UU. están terminando de desarbolar el sector turístico de la isla, antes motor clave de su crecimiento, con la salida parcial o total de las cuatro grandes hoteleras del país en apenas una semana.

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Lima.- La campaña electoral para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Perú, que se celebra el domingo 7 de junio, concluye con los últimos actos de la derechista Keiko Fujimori y el izquierdista Roberto Sánchez, quienes buscan los votos decisivos para poder ganar la contienda.

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Luxemburgo.- Los ministros de Justicia e Interior de la Unión Europea se reúnen en Luxemburgo para la reunión del Consejo de la Unión Europea.

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Luxemburgo.- El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ofrece declaraciones a la entrada al Consejo de Interior de la UE en Luxemburgo.

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Londres.- Los conductores del metro de Londres secundan una huelga de 24 horas en protesta por cambios en las condiciones semanales de trabajo.

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Berlín.- El actor estadounidense Richard Gere, y la ministra alemana para la Cooperación Económica y el Desarrollo, Reem Alabali Radovan, participan en la presentación de una iniciativa conjunta de la Hertie School for Fundamental Rights y la Fundación Gere para abordar la manera en que la migración es percibida y tratada en el debate político.

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Belgrado.- El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, visita Serbia y se reúne con el presidente serbio, Aleksandar Vučić.

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París.- La Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores (CISAC) celebra su centenario con su Asamblea General anual en París, reuniendo a líderes mundiales de las industrias creativas en un momento crucial para los derechos de los creadores enfrentados al impacto de la inteligencia artificial.

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Quito.- El Cuerpo de Bomberos de Quito presenta su campaña de prevención de incendios forestales para la temporada seca, junto con la estrategia que desplegará este año para enfrentar este tipo de emergencias, después de que 2025 cerrara con 217 hectáreas calcinadas en la capital ecuatoriana.

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Guayaquil (Ecuador).- Las Fuerzas Armadas de Ecuador ofrecen disculpas públicas a las familias de los cuatro niños afrodescendientes víctimas de desaparición forzada por parte de militares en diciembre de 2024, y reconocen su responsabilidad, en cumplimiento con una sentencia de la Corte Constitucional.

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Ciudad de Panamá.- La histórica población de La Villa de Los Santos celebra este jueves el paso de la solemne marcha del Corpus Christi, celebración católica que llegó a Panamá con la conquista española.

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Jerusalén.- Se celebra la 24 Marcha del Orgullo y la Tolerancia de Jerusalén como evento inaugural del Mes del Orgullo en Israel.

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Pekín.- Se cumplen 37 años de la matanza de Tiananmen, cuando soldados y tanques del Ejército de Liberación Popular (EPL, Ejército chino) se abrieron paso hasta la céntrica plaza pequinesa, un tema que permanece como tabú en el gigante asiático.

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Miami.- En medio de los niveles récord de sargazo en playas de Estados Unidos y México, un profesor de la Universidad Internacional de Florida (FIU) desarrolla una investigación para convertir el alga en comida, pues podría servir para hacer alimentos como helados y salsas.

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Londres.- La Somerset House de Londres dedica parte de su espacio a una exposición de M.C. Escher (1898-1972), el maestro neerlandés del uso de las formas geométricas y construcción de mundos imposibles.

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Madrid.- Este fin de semana en España hay dos nombres indiscutibles: el papa León XIV y Bad Bunny. Y aunque las letras explícitas del ‘Conejo Malo’ choquen con los preceptos de la fe católica, jóvenes creyentes creen que es completamente compatible rezar y disfrutar del concierto del puertorriqueño y, de hecho, algunos acudirán a ambos eventos.

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Barcelona.- La rapera estadounidense Doja Cat, la cantante catalana Bad Gyal y los británicos Massive Attack, pioneros del trip-hop, encabezan el cartel de la primera jornada del festival Primavera Sound, en la que también actuarán Mac DeMarco, TV Girl, Alex G, Geese y Renaldo & Clara, entre otros muchos grupos y artistas.

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Madrid.- Ante la que podría ser su última visita a España, la leyenda de la música brasileña Caetano Veloso ofrece en Madrid a sus 82 años un único concierto en el país de su actual gira, concebida como un repaso a sus seis décadas de trayectoria.

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San Juan.- Ceremonia de entrega de los Premios Tu Música Urbano 2026, en los que el artista colombiano Beéle lidera con 10 nominaciones.

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Ciudad de México.- Vecinos de colonias aledañas al Estadio Ciudad de México ya sienten los efectos del Mundial de Fútbol, a días del arranque del torneo debido a los cierres, las remodelaciones y las afectaciones en su vida cotidiana.

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Ypané (Paraguay).- Conferencia de prensa del técnico de la selección de Paraguay, Gustavo Alfaro, previo al partido amistoso ante Nicaragua, que es parte de la preparación de la Albirroja que vuelve a un Mundial tras 16 años de ausencia. Centro de Alto Rendimiento ‘Óscar Herrison’.

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Asunción.- Hace 16 años, la paraguaya Larissa Riquelme se transformó sin pensarlo y sin siquiera estar en Sudáfrica en ‘la novia del Mundial’ de 2010, un título oficioso que aún conserva a pesar del tiempo y de los intentos de muchos hinchas de buscarle sucesora de cara a la siguiente Copa del Mundo.

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lgs/EFE

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