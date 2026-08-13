Juez autoriza impuesto en Nueva York a segunda vivienda de lujo mientras dirime legalidad

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Nueva York, 13 ago (EFE).- Un juez de apelaciones reautorizó este jueves el polémico impuesto a la segunda vivienda de lujo en Nueva York impulsado por su alcalde demócrata socialista, Zohran Mamdani, paralizado el pasado lunes de manera preventiva por un tribunal local mientras se dirime la legalidad de su implementación.

El lunes, un juez del distrito de Staten Island, Wayne Ozzi, bloqueó temporalmente la medida, que busca gravar inmuebles valorados en cinco millones de dólares o más y condominios de un millón de dólares o más bajo propiedad de personas que no residen de manera permanente en la ciudad.

La Administración de Mamdani recurrió el fallo de Ozzi poco después y este jueves insistió al juez de apelaciones, Philip Hom, en que eliminara la suspensión de la medida, argumentando que esta «amenaza con descarrilar la implementación sujeta a plazos urgentes del nuevo recargo de la ciudad», recoge el canal CNBC.

La batalla judicial parte de una demanda presentada el viernes 7 de agosto por tres propietarios que impugnaron el conocido como impuesto ‘pied a terre’, alegando que han recibido notificaciones de que sus viviendas pueden estar sujetas a este gravamen aunque ellos aseguran que se trata de sus residencias principales.

La demanda alude a una lista distribuida por la Administración Mamdani que muestra los datos de miles de propietarios de Nueva York y también a las notificaciones enviadas por correo a unas 17.000 personas que están en esa lista, a las que se informó que podían estar sujetas al gravamen, indica el medio.

La cuestión de fondo parece ser la carga que la Administración ha impuesto a los propietarios de la lista para que soliciten exenciones si, efectivamente, se trata de su residencia principal y no una segunda vivienda, entre otras cosas, de acuerdo con The New York Post.

El impuesto, aprobado el pasado mayo por la legislatura del estado con el objetivo de que la ciudad reduzca su enorme déficit, entró en vigor el pasado 1 de julio con miras a recaudar unos 500 millones de dólares anuales para las arcas municipales.

La medida ha sido recibida con fuertes críticas por diferentes colectivos, incluyendo a conservadores y republicanos en EE.UU., incluido el presidente, Donald Trump, que argumentan que puede ahuyentar a residentes a tiempo parcial de alto poder adquisitivo y reducir así su gasto en la ciudad, incluyendo el pago de otros impuestos. EFE

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