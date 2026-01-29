Juez cancela comparecencia de director de ICE para explicar incumplimientos judiciales

3 minutos

Mineápolis (EE.UU.), 28 ene (EFE).- El juez federal principal para el distrito de Minnesota, Patrick Schiltz, canceló este miércoles la audiencia en la que el director interino del Servicio de Control de Inmigración y de Aduanas (ICE), Todd Lyons, debía explicar por qué la agencia ha incumplido requerimientos judiciales sobre inmigrantes detenidos.

Schiltz canceló la audiencia pautada para este próximo viernes 30 de enero en la que se esperaba que Lyons rindiera un informe sobre por qué ICE no ha concedido en varias ocasiones vistas judiciales para la posible concesión de fianza a inmigrantes detenidos, pese a las órdenes dictadas por múltiples tribunales de Mineápolis.

Esta ciudad ha sido escenario de redadas de migrantes masivas en enero y de dos muertes de civiles a manos de agentes federales en el marco de los operativos.

La citación se centraba en el caso de un inmigrante hispano detenido al que no se le había otorgado una audiencia de fianza, a pesar que el juez lo había ordenado.

Schiltz había amenazado con abrir procedimientos por desacato contra Lyons, si no se presentaba.

El juez explicó en su orden del miércoles que ICE llegó a un acuerdo con el inmigrante, por lo que ya no se requería la presentación de Lyons.

No obstante, el juez subrayó que el acuerdo “no pone fin a las preocupaciones” de su tribunal. Schiltz adjunto en su escrito un apéndice que identifica 96 órdenes judiciales que ICE ha violado en 74 casos.

“Es casi seguro que el alcance del incumplimiento de ICE está sustancialmente subestimado”, escribió el juez.

La lista se limita a las órdenes emitidas desde el 1 de enero de 2026, y fue compilada “apresuradamente” por jueces extraordinariamente ocupados y posiblemente se omitieron algunas, advierte el tribunal.

“Esta lista debería hacer reflexionar a cualquiera, independientemente de sus creencias políticas, que se preocupe por el estado de derecho”, escribió Schiltz.

El juez no descartó futuras órdenes de comparecencia que requieran la presencia personal de Lyons u otros funcionarios gubernamentales por no obedecer mandatos judiciales.

“ICE no está por encima de la ley. ICE tiene todo el derecho a impugnar las órdenes de este Tribunal, pero, como cualquier litigante, debe acatar dichas órdenes a menos que sean revocadas o anuladas”, concluyó.

La advertencia se da en un momento marcado por la muerte de Alex Pretti, ciudadano de Mineápolis que el sábado falleció a causa de múltiples disparos de agentes de inmigración, el segundo incidente de este tipo en la ciudad en menos de tres semanas tras el fallecimiento de Renée Good el pasado 7 de enero.

El Gobierno del presidente Donald Trump considera que las autoridades locales animan a la población a interferir en las labores de los agentes de inmigración y tacha a los jueces de «activistas» por tratar de cuestionar sus estrategias. EFE

amv-la/eav