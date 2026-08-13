Juez de California bloquea intento de Trump por controlar fondos para personas sin hogar

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Los Ángeles (EE.UU.), 13 ago (EFE).- Un juez de California emitió este jueves una orden para bloquear la medida del Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, de tomar el control de los fondos del estado destinados a personas sin techo en Los Ángeles.

El fallo restablece las funciones a la Autoridad de Servicios para Personas sin Hogar de Los Ángeles (LAHSA, por sus siglas en inglés), para solicitar aproximadamente 240 millones de dólares que beneficiarían a 140 proveedores de servicios para combatir la indigencia en la región.

En la orden, el juez de distrito estadounidense David O. Carter determinó que el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE.UU. actuó de manera arbitraria cuando decidió el pasado junio suspender a la principal agencia de servicios para personas sin hogar de poder acceder a programas de subvenciones federales.

El juez no eximió aun así a LAHSA de los posibles problemas de mala gestión financiera que alegó el gobierno estadounidense como motivo para apartar al organismo de los fondos.

«LAHSA puede ser disfuncional. Sin embargo, miles de personas sin hogar dependen de estos servicios. Podría ser una decisión política acertada dejar de prestar servicios a LAHSA. No corresponde a este Tribunal tomar esa decisión. No obstante, cualquier transición debe ser gradual y planificada para que no deje consecuencias catastróficas», indicó la orden.

Más de 72.000 personas en el condado de Los Ángeles carecían de vivienda en febrero pasado cuando, cuando LAHSA realizó un censo para conocer el número de personas sin hogar.

La encuesta, publicada el pasado 14 de julio, destacó una disminución del 4 % por segundo año consecutivo. A pesar de los ligeros descensos, la falta de vivienda sigue representando uno de los problemas sociales y estructurales más graves en el estado de California.

LAHSA señaló en su último informe que la región aún necesita más de 485.000 viviendas asequibles para satisfacer la necesidad actual. EFE

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