Juez del caso estatal de Mangione admite el arma y su cuaderno como pruebas

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Nueva York, 18 may (EFE).- El juez del caso estatal contra Luigi Mangione, acusado de asesinar al director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian ​Thompson, admitió este lunes el arma y el cuaderno incautados durante el registro al acusado como pruebas en el juicio, pero descartó varios objetos encontrados en su primera detención en Pensilvania.

El juez encargado del caso, Gregory Carro, comunicó su decisión en un escrito publicado antes de que Mangione compareciera ante el tribunal estatal.

Carro aceptó parte de la petición de la defensa de Mangione para desestimar algunas de las pruebas encontradas cuando fue detenido en un restaurante de comida rápida en Pensilvania al concluir que el registro se produjo sin orden judicial. EFE

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