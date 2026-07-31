Juez ordena liberar al expresidente peruano Humala tras anularse caso por lavado de dinero

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Lima, 31 jul (EFE).- Un juez peruano ordenó este viernes la excarcelación del expresidente Ollanta Humala (2011-2016), después de que en la víspera el Tribunal Constitucional del país anulara el proceso que llevó al exmandatario a ser condenado a quince años de cárcel por lavado de dinero en la financiación irregular de sus campañas electorales a la Presidencia.

El magistrado del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional atendió favorablemente la demanda de los abogados del exgobernante para que la liberación se produjera lo antes posible, según anunció -a través sus canales- la Corte Superior Nacional.

Humala lleva en prisión desde abril de 2025, cuando fue condenado por lavado de dinero en un caso que ahora el Tribunal Constitucional estableció que fue ilegal, al considerar que la acusación por lavado de activos carecía de sustento y la ocultación de donaciones para la campaña electoral no estaba tipificado como delito en el momento de los hechos.

Adicionalmente, el exmandatario también estuvo recluido en prisión preventiva por el mismo caso durante diez meses entre 2017 y 2018, una medida que también fue revocada por el Tribunal Constitucional en su momento.

El juez del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional pidió trasladar el oficio de manera inmediata a la Oficina de Registro Penitenciario del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe), que administra las prisiones peruanas, para que se disponga la excarcelación en esta fecha de Humala, quien era procesado por lavado de activos agravado en perjuicio del Estado peruano.

El juez también ordenó que se levanten las órdenes de captura si fuera el caso y se informe a las entidades correspondientes.

Finalmente, el togado resolvió informar sobre su resolución al representante del Ministerio Público (Fiscalía), la Sala Penal de Apelaciones correspondiente y demás partes interesadas.

En la solicitud de la defensa de Humala también se informó que el exgobernante tenía cinco procesos judiciales en curso por los presuntos delitos de asociación ilícita para delinquir y colusión agravada, cohecho pasivo, negociación incompatible, desaparición forzada y homicidio calificado a raíz de un caso denunciado cuando fue jefe militar de una base antiterrorista.

El caso por lavado de dinero contra Humala se basa en la presunta financiación irregular de sus campañas electorales a la Presidencia de 2006 y 2011 al no haber declarado presuntos aportes de dinero del chavismo y de la constructora brasileña Odebrecht, respectivamente, lo que le llevó a ser condenado a quince años de cárcel.

El Tribunal Constitucional estableció este jueves que todo el proceso carecía validez, debido a que la ocultación de donaciones para las campañas electorales no era considerado un delito en el momento de los hechos, ni tampoco la Fiscalía ha logrado establecer las consideraciones necesarias para configurar que hubo un lavado de dinero en esas operaciones.

El fallo también beneficia a la esposa de Humala, Nadine Heredia, que se encuentra asilada en Brasil y que igualmente había sido condenada en el mismo caso.

A raíz del fallo a favor de Humala, la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, que también fue beneficiada en un caso similar gracias al Tribunal Constitucional, afirmó este viernes que su país vive «en un estado de derecho» y se tiene que acatar la resolución. EFE

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