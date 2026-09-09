Jueza de EEUU rechaza la libertad bajo fianza para los hermanos Tate en caso de trata

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Miami (EE.UU.), 9 sep (EFE).- Una jueza federal de Miami denegó este miércoles la libertad bajo fianza de los hermanos Andrew y Tristan Tate, controvertidos rostros de las redes sociales, por lo que seguirán en prisión mientras se resuelve la solicitud de extradición de la Justicia británica, que les acusa de cargos de violación y trata de personas.

«El tribunal determina que los demandados no han cumplido con la carga de probar que no representan un riesgo de fuga ni un peligro para la comunidad, ni han demostrado la existencia de circunstancias especiales que justifiquen su liberación», escribió la jueza Lauren Louis en su dictamen.EFE

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