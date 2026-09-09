The Swiss voice in the world since 1935
Feed personalizado

Inicie sesión para añadir temas a su contenido personalizado.

Inscríbase ahora
Lista de favoritos

Inicie sesión para añadir artículos a su lista.

Inscríbase ahora

Jueza de EEUU rechaza la libertad bajo fianza para los hermanos Tate en caso de trata

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Miami (EE.UU.), 9 sep (EFE).- Una jueza federal de Miami denegó este miércoles la libertad bajo fianza de los hermanos Andrew y Tristan Tate, controvertidos rostros de las redes sociales, por lo que seguirán en prisión mientras se resuelve la solicitud de extradición de la Justicia británica, que les acusa de cargos de violación y trata de personas.

«El tribunal determina que los demandados no han cumplido con la carga de probar que no representan un riesgo de fuga ni un peligro para la comunidad, ni han demostrado la existencia de circunstancias especiales que justifiquen su liberación», escribió la jueza Lauren Louis en su dictamen.EFE

hbc/ims/jlp

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR