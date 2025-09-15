Junts advierte al PSC de que se le «acaba el tiempo» si no termina con su «doble discurso»

3 minutos

Waterloo (Bélgica), 15 sep (EFE).- La portavoz de Junts en el Parlament, Mònica Sales, dijo este lunes que «se habrá acabado el tiempo» y «no habrá más camino que recorrer» entre los postconvergentes y el PSC si los socialistas catalanes no «acaban» con el «doble discurso» entre Suiza y Cataluña.

«El presidente Puigdemont dijo hace unas semanas que en otoño pasarán cosas que no han pasado hasta ahora y posiblemente empezarán a pasar en el marco» del Debate de Política General que se celebrará en octubre en el Parlamento catalán, declaró Sales en una rueda de prensa desde Waterloo (Bélgica), donde la formación celebra hoy y mañana unas jornadas de trabajo.

La portavoz de Junts subrayó que «no se puede construir en Suiza y destruir en Cataluña» y aseguró que su partido no tolerará más «que el PSC torpedee el espíritu del acuerdo de Bruselas con votaciones en el Parlamento de la mano del PP y de VOX».

En ese contexto, señaló que los socialistas catalanes han votado ya «más de 80 veces en contra de los intereses de Cataluña».

Y consideró que el Debate de Política General, en el que la formación presentará 22 propuestas de resolución, «debe servir para acabar con el doble discurso de los socialistas en Barcelona y en Madrid».

En el caso contrario, advirtió, «se habrá acabado el tiempo de Junts con los socialistas».

«O se alinea el discurso, la estrategia y la triangulación Suiza, Cataluña y España o no habrá más camino a recorrer en esta dirección», recalcó.

Por otra parte, subrayó que «no habrá normalidad hasta que el presidente Carles Puigdemont y los consejeros (Lluís) Puig y (Toni) Comín puedan volver a Cataluña por culpa de unos jueces españoles prevaricadores que se niegan a aplicar la ley de amnistía aprobada por una amplia mayoría en el Congreso de los Diputados».

La portavoz reiteró así el mensaje que envió Puigdemont en redes sociales tras reunirse en Bruselas con el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, hace dos semanas.

También denunció que aunque «Cataluña no va bien, desde hace años», con el PSC «todavía va peor», y añadió que su formación está trabajando en Waterloo en «un plan de choque» .

Ese plan, prosiguió, «tendrá sus muros maestros en las propuestas que presentaremos en el marco del Debate de Política General de principios de octubre, a partir de una base sólida que es nuestro programa electoral de las últimas elecciones al Parlament».

Con el mismo se buscará «revertir los graves problemas de país agravados por el gobierno del PSC. Por tanto, como alternativa pasamos a la ofensiva», añadió.

Entre las iniciativas parlamentarias que incluirá, se refirió a algunas en materia de lengua, «para que todo el mundo pueda vivir en catalán», así como «sobre financiación, para acabar con el expolio fiscal» y «tener un concierto económico para captar y gestionar todos los impuestos que pagamos los catalanes».

Asimismo, habrá medidas sobre fiscalidad «para rebajar la presión fiscal especialmente a las clases medias» y en el ámbito de las infraestructuras, «para poder disponer de un servicio de trenes dignos o carreteras y aeropuertos a la altura de lo que merecemos».

Otras prioridades serán, señaló, la vivienda, el reto demográfico, el estado de bienestar y la cohesión territorial y social. EFE

mb-drs/ahg/lar

(foto)(vídeo)