Justicia chilena ratifica legalidad de acuerdo entre Codelco y SQM para explotar litio

3 minutos

Santiago de Chile, 28 ene (EFE).- La Corte Suprema de Chile confirmó la legalidad del acuerdo realizado entre la gigante estatal Codelco y la minera privada SQM para explotar litio en el Salar de Atacama, desestimando el recurso interpuesto por la china Tianqi Lithium como parte de una ofensiva para frenar su materialización.

Con este fallo, publicado esta semana, el máximo tribunal chileno ratificó la sentencia dictada previamente por la Corte de Apelaciones en noviembre de 2025, que descartó el reclamo de ilegalidad esgrimido por la compañía asiática en contra de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), organismo supervisor que visó la asociación entre Codelco y SQM.

Tianqi, que posee el 22 % de SQM, defendió en reiteradas instancias que el acuerdo debió pasar por la junta extraordinaria de accionistas, en tanto la CMF determinó que era suficiente la aprobación de los directorios de ambas firmas para avanzar en la iniciativa.

«La sentencia valida nuestra posición jurídica y reafirma que la Comisión para el Mercado Financiero no incurrió en ilegalidad alguna en validar la forma en que se llevó a cabo el acuerdo entre Codelco y SQM para la explotación de litio», afirmó el presidente del COnsejo de Defensa del Estado, Raúl Letelier, que asumió directamente el patrocinio de la causa.

Según detalló la Corte Suprema, el recurso de Tianqi «carecía de uno de los requisitos esenciales para su procedencia: la identificación clara y precisa de las normas supuestamente infringidas», dejándolo «sin sustento jurídico».

A fines de diciembre pasado, Codelco y SQM crearon la sociedad conjunta NovaAndino Litio para explorar, explotar, producir y comercializar el llamado «oro blanco» en el Salar de Atacama hasta 2060, acuerdo que fue revisado por más de 20 organismos e instituciones tanto en Chile como el extranjero.

Chile es el segundo productor mundial de litio, detrás de Australia, pero Argentina le sigue de cerca.

La chilena SQM, controlada por la china Tianqi y vinculada a la familia de Julio Ponce Lerou, yerno del exdictador Augusto Pinochet, y la estadounidense Albemarle son las dos únicas compañías que hasta ahora explotan litio en Chile y lo hacen en el Salar de Atacama, de propiedad estatal.

Codelco fue designada por el mandatario Gabriel Boric para liderar su ambiciosa estrategia que busca convertir al Estado chileno en uno de los mayores actores en la industria mundial del litio.

El objetivo es lograr una producción adicional total para el periodo 2025-2030 de 300.000 toneladas de carbonato de litio equivalente (LCE) y una producción anual a partir de 2031 de 280.000 a 300.000 toneladas de LCE. EFE

ssb/jrh