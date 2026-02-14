Justicia peruana dicta 35 años de cárcel a expolicía por asesinato de agente en protestas

Lima, 14 feb (EFE).- La Justicia peruana confirmó la sentencia de 35 años de cárcel contra el expolicía Erusbel Apaza por el asesinato del suboficial de segunda José Luis Soncco durante las protestas antigubernamentales ocurridas en enero de 2023 en la ciudad de Juliaca, en el sur del país, donde también murieron 17 manifestantes en enfrentamientos con las fuerzas del orden.

En un inicio se pensó que Soncco murió calcinado el 9 de enero cuando manifestantes quemaron el vehículo policial en el que se encontraba en el contexto de los disturbios sociales, pero las investigaciones determinaron que antes, Apaza agredió al suboficial y este habría fallecido por un golpe en la cabeza.

Así, Apaza fue declarado culpable por los delitos de disturbio agravado y sustracción de armas, pues cuando fue detenido encontraron armas de Soncco en la casa del expolicía.

La Policía Nacional de Perú (PNP) informó en redes sociales este sábado que mediante una sentencia firme, la Sala Penal de Apelaciones de Juliaca confirmó los 35 años de prisión y una reparación civil, una pena ya dictada en junio de 2025.

«Cuando se ataca a un policía, se ataca al Estado. Este fallo no solo sanciona un crimen, sino que sienta un precedente histórico en la defensa de la autoridad, confirmando la responsabilidad por los delitos de disturbios agravados y sustracción o arrebato de arma de fuego», agregó la PNP.

Además, se ratificó el pago de 180.000 soles (53.700 dólares o 45.300 euros) como reparación civil a favor de la familia del efectivo policial y 25.000 soles a favor del Estado.

La PNP recordó a la ciudadanía que «la violencia colectiva no es protesta», que el ataque a la autoridad no quedará impune y que la vida de un policía se respeta.

El general de la Policía, Óscar Arriola, explicó en marzo de 2023, cuando se capturaron a tres sospechosos del crimen, que Apaza fue pasado al retiro de la PNP en 2020 por medidas disciplinarias.

Agregó que en el momento de la detención se encontró en su domicilio la pistola de propiedad de Soncco y cartuchos así como dinero en efectivo.

Durante las protestas antigubernamentales de finales de 2022 e inicios de 2023, que pedían la renuncia de la entonces presidenta Dina Boluarte (2022-2025) y el cierre del Congreso, fallecieron 49 personas en la represión de las manifestaciones. EFE

