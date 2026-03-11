Justicia rusa rechaza recurso de moscovita que demandaba pizza gratis durante toda su vida

Moscú, 11 mar (EFE).- Un tribunal de Moscú rechazó este jueves el recurso de un moscovita que demandaba recibir pizza gratis durante toda su vida, informa la agencia RIA Nóvosti.

El joven, identificado como Dmitri Mézentsev, participó en 2018 en una promoción de la cadena Domino’s que prometía certificados para pizza gratis durante 100 años a quienes se hicieran un tatuaje con el logotipo de la empresa.

Mézentsev se hizo el tatuaje y comenzó a disfrutar de las pizzas de forma gratuita hasta diciembre de 2022, cuando Domino’s suspendió la promoción y propuso a quienes habían participado en ella taparse el tatuaje con otro.

Sin embargo, Mézentsev presentó una demanda en la que exigía la continuación de las entregas de pizza gratis y una indemnización por daños morales.

No obstante, la Justicia dio razón a la empresa al considerar que estaba en su derecho de cambiar las condiciones de la promoción. EFE

