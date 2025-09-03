Justicia UE desestima queja de inventor contra barcelonesa Yasunimotor por pieza de moto

Bruselas, 3 sep (EFE).- El Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) desestimó hoy un recurso presentado por un inventor español contra el registro ante la Oficina de la Unión Europea para la Propiedad Intelectual (EUIPO) de un variador de velocidad para una moto de la empresa barcelonesa Yasunimotor.

El TGUE, en línea con la EUIPO, consideró en su sentencia que la pieza en cuestión no es visible una vez incorporado a la motocicleta, por lo que no tiene un carácter novedoso y singular, por lo que desestimó el recurso presentado por el inventor barcelonés Juan Costa Pujadas.

La corte con sede en Luxemburgo consideró que el recurrente no ha demostrado que el montaje exterior del variador constituya una utilización normal en motos de competición, donde la pieza se recubre menos para poder cambiarla rápido en caso de necesidad.

El TGUE considera, al igual que la EUIPO, que los elementos de prueba presentados por el demandante se limitan a demostrar que una moto de competición puede funcionar en teoría cuando está dotada de un variador de velocidad en posición de montaje exterior, que no queda entonces cubierto por una carcasa de protección.

«Sin embargo, no demuestran que ese montaje corresponda a la utilización normal de ese tipo de moto», señala la corte, que añade que Costa Pujadas tampoco logró demostrar que el montaje exterior en competición sea «visible para el usuario o el observador externo durante la utilización normal de una moto de competición». EFE

