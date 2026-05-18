Juzgan en Francia a un hombre por violar y torturar a su pareja

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Un hombre comparece desde este lunes ante un tribunal de Francia acusado de violar y torturar durante siete años a su pareja, quien decidió seguir los pasos del icono feminista Gisèle Pelicot y exponer públicamente su caso.

Guillaume B., de 51 años, está acusado de usar el pretexto de juegos sexuales sadomasoquistas para manipular a su pareja entre 2015 y 2022 hasta la tortura y la violación, también por desconocidos con los que contactaba por internet.

El acusado, director de una sucursal bancaria en el momento de los hechos, negó las acusaciones y afirmó que su ahora expareja, de 42 años, estaba de acuerdo con estas prácticas sexuales. Se enfrenta a la cadena perpetua en este juicio, que durará una semana.

Antes de su inicio este lunes en el tribunal de Dignes les Bains, en el sureste de Francia, la demandante, madre de cuatro hijos, afirmó a la prensa local haberse inspirado en la valentía de Pelicot para dar ejemplo con su historia.

«Ella considera que el miedo y la vergüenza deben cambiar de bando», indicó a la AFP su abogado Philippe Henry Honegger, cuya cliente desea «no seguir callada, después de haber sido silenciada durante tantos años».

Laëtitia R. declaró a la radio pública que «vivía con miedo» mientras estaba con el acusado y que sufrió «puñetazos, golpes con una tabla de cortar, cortes de cuchillo o cúter en la espalda» y quemaduras de cigarrillos.

La demandante también contó a los investigadores que su entonces pareja le ordenaba «tener relaciones sexuales con otros hombres» y que se quedaba «con la mitad y luego con todo el dinero» cuando pagaban, según la fiscalía.

La víctima, quien denunció que Guillaume B. recurría también al chantaje emocional, habló por primera vez de su calvario a una amiga en 2022, que alertó a la policía, lo que llevó a la detención del hombre.

El testimonio de Laëtitia R. «está respaldado, corroborado, reforzado y confirmado por cientos y cientos de mensajes, intercambios telefónicos, transcripciones y por hallazgos médicos que son incuestionables», según su abogado.

Los abusos le provocaron secuelas físicas y psicológicas, por lo que es «incapaz de llevar una vida normal», afirmó. La demandante declaró a la radio pública que hoy es «incontinente, discapacitada».

En el caso de Gisèle Pelicot, que horrorizó a Francia y desató un debate sobre el consentimiento, su marido fue condenado en 2024 a 20 años de prisión por drogarla a sus espaldas para violarla junto a desconocidos durante una década.

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