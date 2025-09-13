The Swiss voice in the world since 1935

Kallas celebra nueva primera ministra de Nepal y apoya los «esfuerzos» por la democracia

Bruselas, 13 sep (EFE).- La alta representante de la Unión Europea (UE), Kaja Kallas, celebró este sábado la elección de la nueva primera ministra interina de Nepal, Sushila Kark, y apoyó «todos los esfuerzos» del país para garantizar la democracia.

«Acojo con satisfacción el nombramiento de la nueva primera ministra del Gobierno provisional de Nepal, Sushila Karki», dijo Kallas a través de redes sociales, añadiendo que «como socio de larga data del país, apoyamos al pueblo de Nepal y todos los esfuerzos para garantizar la democracia, la estabilidad y la reconciliación».

Nepal asistió este viernes a un hecho inédito con la jura de Karki como primera ministra interina, la primera mujer en la historia del país en asumir el cargo, en una ceremonia transmitida en directo que reflejó el giro político provocado por semanas de protestas juveniles.

Las manifestaciones, dirigidas contra la corrupción y avivadas tras el bloqueo de varias redes sociales a principios de mes, dejaron al menos 51 muertos y más de un millar de heridos, según el último balance oficial.

El Ejecutivo nepalí deberá recomendar al presidente Ram Chandra Poudel la disolución del Parlamento y preparar elecciones en un plazo máximo de seis meses.

Los jóvenes, organizados principalmente a través de la plataforma ‘Discord’, habían condicionado el fin de las protestas a la disolución de la Cámara y a la formación de un gobierno provisional, un escenario inédito en la política nepalí reciente.

El nombramiento de Karki, de 73 años, simboliza para amplios sectores de la sociedad un punto de inflexión: no solo rompe una barrera de género en un país de tradición patriarcal, sino que también abre paso a una figura ajena de la mano de las nuevas generaciones en un momento de fuerte desafección política. EFE

